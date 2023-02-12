Итоги недели: подорожали продукты, мама опознала сына, тюменцы против сноса домов

Местные жители абсолютно не согласны с тем, что их дома признают ветхими. По словам тюменцев, они, напротив, благоустроены, и никто не готов смириться с идеей изъятия жилья. На днях горожане встречались по этому вопросу с депутатом гордумы Дмитрием Осиповым, но в ходе встречи желаемых результатов так и не получили.