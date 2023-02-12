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Posted 12 февраля 2023, 17:15

Published 12 февраля 2023, 17:15

Modified 12 февраля 2023, 17:47

Updated 12 февраля 2023, 17:47

Жители Тюмени выступают против сноса частных домов в рамках КРТ

Итоги недели: подорожали продукты, мама опознала сына, тюменцы против сноса домов

12 февраля 2023, 17:15
Фото: 1MI.

Жители Тюмени выступают против сноса частных домов в рамках КРТ

Сюжет
Частичная мобилизация
В Тюмени стали дороже продовольственные продукты. Сбежавшего из зоны СВО мобилизованного юношу разыскивают родственники и военкомат. Тюменцы, проживающие в частных домах по улице Московский тракт, недовольны планами тюменских властей на снос их жилья, поскольку не считают его аварийным.

В тюменских магазинах подорожали масло, колбаса и огурцы

В Тюменьстате сообщили, что за минувшую неделю в нашем регионе особенно выросли в цене свежие огурцы: прежде они стоили 227 рублей, теперь — 263 рубля.

Стоимость сливочного масла увеличилась на 17 рублей: отныне за килограмм нужно отдать 856 рублей.

К тому же подорожала вареная колбаса: с 510 до 545 рублей.

А вот фрукты и макароны подешевели, правда, незначительно — на 3 рубля.

Ранее в Тюмени вырос в цене репчатый лук. В прошлом году килограмм этого овоща можно было приобрести за 25-30 рублей, а теперь за него нужно отдать 54 рубля.

В тюменских магазинах выросли цены на масло, мясо и огурцы
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Мама сбежавшего мобилизованного тюменца опознала сына в лифте

Ранее жители дома заподозрили молодого человека в лифте дома по улице Полевой в неадекватном поведении. Пост с видеозаписью, подтверждающей этот факт, опубликовали в паблике «ЧС Тюмень».

Одна из местных жительниц узнала в мужчине своего сына. Она рассказала «Нашему городу», что тот оставил место службы в зоне СВО по просьбе своей девушки, которая пригрозила ему, что выйдет замуж за другого.

Напомним, на днях в социальные сети попало видео с камеры наблюдения в доме по адресу Полевая, 105, второй корпус. Местная жительница пожаловалась, что молодой человек вырвал дверь в подъезде и с громкими криками стучался в дверь к незнакомой девушке, проживающей на восьмом этаже.

«Он рванул к девушке в Тюмень»: мобилизованного ищут в городе
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Тюменцы требуют отменить снос частных домов в рамках КРТ

Жители частного сектора на Московском тракте возмущены тем фактом, что в рамках КРТ под снос попадают их дома.

«85 частных домов на Московском тракте хотят снести и поставить многоэтажные конструкции! Об этом мы, жители, узнали из новостей 30 декабря 22 года. При этом людям выдавали разрешения на строительство и подключение коммуникаций, а также выписки из Генплана, где и речи не было о высотках», — пожаловались горожане в паблике «ЧС Тюмень».

Местные жители абсолютно не согласны с тем, что их дома признают ветхими. По словам тюменцев, они, напротив, благоустроены, и никто не готов смириться с идеей изъятия жилья. На днях горожане встречались по этому вопросу с депутатом гордумы Дмитрием Осиповым, но в ходе встречи желаемых результатов так и не получили.

Напомним, что под снос в районе улиц Транспортная — Невская — 9 Января попадают 7 многоквартирных и 85 частных домов, которые находятся в аварийном состоянии. На освободившейся территории запланировано возвести многоэтажки и жилые здания средней этажности.

 

 

 

Тюменцы выступили против сноса частных домов на Московском тракте в рамках КРТ
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