nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Депутат облдумы попал в число претендентов на пост губернатора Тюменской области

12 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI

Депутат ЛДПР претендует на пост губернатора Тюменской области

Депутат фракции ЛДПР Иван Вершинин может стать кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в тюменской политической элите. Между тем, «Нашему Городу» Вершинин сообщил, что данная информация является преждевременной.
Сюжет
Тюмень

По словам инсайдера, депутат фракции ЛДПР проявляет активность, имеет опыт работы в заксобрании ЯНАО. Кроме того, хорошо знаком избирателям Югры.

«Вершинин всерьез рассматривается как кандидат на губернаторский пост. Но окончательное решение будет принято позже», — рассказал инсайдер.

Также от ЛДПР на тюменское губернаторство также претендуют депутат Госдумы Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин.

«Все решения по выдвижению принимает руководство партии — это не решается самим партийцем. Считаю этот разговор преждевременным, я как представитель ЛДПР всегда придерживаюсь партийной дисциплины и уверен, что руководство партии определится с кандидатом в ближайшее время. Уверен, в любом случае это будет достойная кандидатура», — сообщил Иван Вершинин «Нашему Городу».

Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. Участие в них примут порядка 2,6 миллионов человек. На проведение выборов главы региона в Тюменской области потратят 670 миллионов рублей.выборы

 

Тюменские депутаты спорят из-за допуска иноагентов к выборам
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#ЛДПР#Фракция ЛДПР#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
9 февраля 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
9 февраля 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
9 февраля 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
9 февраля 09:35