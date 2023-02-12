Депутат облдумы попал в число претендентов на пост губернатора Тюменской области

Депутат ЛДПР претендует на пост губернатора Тюменской области

Депутат фракции ЛДПР Иван Вершинин может стать кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в тюменской политической элите. Между тем, «Нашему Городу» Вершинин сообщил, что данная информация является преждевременной.

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