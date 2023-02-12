Депутат облдумы попал в число претендентов на пост губернатора Тюменской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 09:54
По словам инсайдера, депутат фракции ЛДПР проявляет активность, имеет опыт работы в заксобрании ЯНАО. Кроме того, хорошо знаком избирателям Югры.
«Вершинин всерьез рассматривается как кандидат на губернаторский пост. Но окончательное решение будет принято позже», — рассказал инсайдер.
Также от ЛДПР на тюменское губернаторство также претендуют депутат Госдумы Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин.
«Все решения по выдвижению принимает руководство партии — это не решается самим партийцем. Считаю этот разговор преждевременным, я как представитель ЛДПР всегда придерживаюсь партийной дисциплины и уверен, что руководство партии определится с кандидатом в ближайшее время. Уверен, в любом случае это будет достойная кандидатура», — сообщил Иван Вершинин «Нашему Городу».
Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. Участие в них примут порядка 2,6 миллионов человек. На проведение выборов главы региона в Тюменской области потратят 670 миллионов рублей.выборы