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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Жители Тюменской области приняли участие в очередном старте «Лыжни России»

11 февраля 2023, 15:30
Фото: 1MI

Тысячи тюменцев вышли на старт «Лыжни России»

Несколько тысяч жителей нашего региона стали участниками Всероссийской спортивной акции «Лыжня России». Сегодня на старт вышли люди разного возраста, сообщили в инфоцентре регионального правительства.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие проводилось на трех площадках Тюмени: стадион ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), парк имени Гагарина и лыжная база спортшколы № 2. На нем люди принимали участие семьями и компаниями. К тому же в пресс-службе правительства отметили, что погода порадовала всех участников.

Ранее «Наш город» сообщал, что на портале ugraloppet.ru открыта регистрация на Югорский лыжный марафон, который пройдет в начале апреля.

Открыта регистрация на Х Югорский лыжный марафон
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#Елена Чебоксарова#Лыжи#Спорт#Мероприятия#Массовые мероприятия#Тюмень#Тюменская область#Спортивные площадки
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