Жители Тюменской области приняли участие в очередном старте «Лыжни России»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:40
Мероприятие проводилось на трех площадках Тюмени: стадион ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), парк имени Гагарина и лыжная база спортшколы № 2. На нем люди принимали участие семьями и компаниями. К тому же в пресс-службе правительства отметили, что погода порадовала всех участников.
Ранее «Наш город» сообщал, что на портале ugraloppet.ru открыта регистрация на Югорский лыжный марафон, который пройдет в начале апреля.