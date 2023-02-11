Жители Тюменской области приняли участие в очередном старте «Лыжни России»

Мероприятие проводилось на трех площадках Тюмени: стадион ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), парк имени Гагарина и лыжная база спортшколы № 2. На нем люди принимали участие семьями и компаниями. К тому же в пресс-службе правительства отметили, что погода порадовала всех участников.