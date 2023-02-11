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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы

11 февраля 2023, 11:45
Фото: Russian Cagefighting Championship | RCC

Тюменцы раскупили все билеты на турнир RCC 14

Жители Тюмени раскупили все билеты на международный турнир по смешанным единоборствам RCC, который состоится сегодня в спортивном комплексе «Центральный».
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Тюмень
«В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад. Поэтому те, кто не попадет на трибуны, смогут увидеть шоу в только прямом эфире на телеканале UDAR», — сообщили «Нашему Городу» в RCC.

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14 начнется в 17:00. Состоится семь поединков с участием тюменцев: в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев. Главным событием которого станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.

Ранее «Наш Город» писал, что спортсмены прибыли в Тюмень на этой неделе. Накануне все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Спорт#Шоу#Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Тюменской области#Тюмень#Тюменская область
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