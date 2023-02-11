Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14 начнется в 17:00. Состоится семь поединков с участием тюменцев: в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев. Главным событием которого станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.