Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад. Поэтому те, кто не попадет на трибуны, смогут увидеть шоу в только прямом эфире на телеканале UDAR», — сообщили «Нашему Городу» в RCC.
Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14 начнется в 17:00. Состоится семь поединков с участием тюменцев: в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев. Главным событием которого станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.
Ранее «Наш Город» писал, что спортсмены прибыли в Тюмень на этой неделе. Накануне все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу.