В Тюменской области за сутки выявили 266 случаев COVID-19

В целом по России COVID-19 выявлен у 12 тысяч 845 жителей страны. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 22 миллионов человек. За всё время пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 395 тысяч 520 человека, в том числе 36 за последние сутки.