В Тюменской области за сутки выявили 266 случаев COVID-19

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Один человек находится на аппарате искусственной вентиляции легких. 1 тысяча 950 тюменцев остаются под наблюдением медиков.
Днем ранее в регионе было зарегистрировано 288 случаев COVID-19, в том числе 68 у детского населения.
В целом по России COVID-19 выявлен у 12 тысяч 845 жителей страны. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 22 миллионов человек. За всё время пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 395 тысяч 520 человека, в том числе 36 за последние сутки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области режим повышенной готовности в конце января был продлен до 1 марта в связи с ростом заболеваемости COVID-19