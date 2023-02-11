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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Тюменской области за сутки выявили 266 случаев COVID-19

11 февраля 2023, 12:05
Фото: 1MI

В Тюменской области за сутки выявили 266 случаев коронавируса

266 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили у жителей Тюменской области за минувшие сутки. В числе заболевших — 39 детей.
Сюжет
Тюмень

Один человек находится на аппарате искусственной вентиляции легких. 1 тысяча 950 тюменцев остаются под наблюдением медиков.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 288 случаев COVID-19, в том числе 68 у детского населения.

В целом по России COVID-19 выявлен у 12 тысяч 845 жителей страны. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 22 миллионов человек. За всё время пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 395 тысяч 520 человека, в том числе 36 за последние сутки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области режим повышенной готовности в конце января был продлен до 1 марта в связи с ростом заболеваемости COVID-19

 

 

Тюменская молодежь стала чаще болеть коронавирусом
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Болезни#Коронавирусная инфекция#Коронавирус COVID-19#Тюмень#Тюменская область
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