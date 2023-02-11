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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Тюменской деревне поймали «байкера»-самогонщика без прав

11 февраля 2023, 05:34
Фото: ГИБДД

В Тюменской области поймали «байкера»-самогонщика без прав

Девятнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сегодня ночью на тюменских дорогах сотрудники ДПС. Это максимальный показатель ночи за последние месяцы.
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Тюмень

В Ишимском районе, в деревне Сажино, сотрудники ГИБДД остановили пьяного мотоциклиста. 34-летний мужчина признался, что пил самогон. А на мотоцикле решил просто покататься. При этом водительских прав у него не было — в апреле 2022 года он был их лишен из-за пьянства. Теперь «байкеру» грозит уголовная ответственность.

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске пьяный пассажир угнал автомобиль у своего друга, с которым ехал на дискотеку в соседний район.

 

 

Пьяный житель Заводоуковска украл машину у своего друга, с которым ехал на дискотеку
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#Валентина Бурнашева#Правонарушения#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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