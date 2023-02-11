В Тюменской деревне поймали «байкера»-самогонщика без прав

В Ишимском районе, в деревне Сажино, сотрудники ГИБДД остановили пьяного мотоциклиста. 34-летний мужчина признался, что пил самогон. А на мотоцикле решил просто покататься. При этом водительских прав у него не было — в апреле 2022 года он был их лишен из-за пьянства. Теперь «байкеру» грозит уголовная ответственность.