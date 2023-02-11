В тюменских магазинах выросли цены на масло, мясо и огурцы

Сливочное масло за последнюю неделю увеличилось в цене с 839 рублей до 856 рублей за килограмм, вареная колбаса — с 510 до 545 рублей. Килограмм баранины подорожал на 25 рублей. От 2 до 4 рублей составил рост цен на сметану, лук, свеклу, томаты и морковь, на 7 рублей подорожал рис, сообщили «Нашему Городу» в Тюменьстате.