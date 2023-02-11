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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В тюменских магазинах выросли цены на масло, мясо и огурцы

11 февраля 2023, 10:57
Фото: 1MI

В Тюменской области за неделю подорожали огурцы, колбаса и сливочное масло

В Тюменской области за неделю увеличились цены на овощи, колбасу и сливочное масло 17 до 36 рублей. Наибольшее подорожание продемонстрировали свежие огурцы — сегодня они в среднем стоят 263 рубля, тогда как неделей ранее 227 рублей.
Сюжет
Тюмень

Сливочное масло за последнюю неделю увеличилось в цене с 839 рублей до 856 рублей за килограмм, вареная колбаса — с 510 до 545 рублей. Килограмм баранины подорожал на 25 рублей. От 2 до 4 рублей составил рост цен на сметану, лук, свеклу, томаты и морковь, на 7 рублей подорожал рис, сообщили «Нашему Городу» в Тюменьстате.

В тоже время на три рубля снизилась стоимость яблок и бананов, макаронных изделий. На восемь рублей подешевел творог, на семь — лекарственный препарат эргоферон.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост показала зубная паста — стоимость увеличилась на 13 рублей до 160 рублей.

Зато снизились цены на телевизоры и смартфоны — сегодня средняя цена на них составляет 27 тысяч 457 и 12 тысяч 602 рубля соответственно. Неделей ранее — 28 тысяч 629 и 12 тысяч 750 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени килограмм лука за последний месяц подорожал в среднем на 9 рублей. Сегодня средняя цена за килограмм этого овоща составляет 54 рубля 47 копеек.

В Тюмени подорожал более чем в два раза самый популярный овощ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Продукты#Рост цен#Товары#Тюменская область
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