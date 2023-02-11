В тюменских магазинах выросли цены на масло, мясо и огурцы

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сливочное масло за последнюю неделю увеличилось в цене с 839 рублей до 856 рублей за килограмм, вареная колбаса — с 510 до 545 рублей. Килограмм баранины подорожал на 25 рублей. От 2 до 4 рублей составил рост цен на сметану, лук, свеклу, томаты и морковь, на 7 рублей подорожал рис, сообщили «Нашему Городу» в Тюменьстате.
В тоже время на три рубля снизилась стоимость яблок и бананов, макаронных изделий. На восемь рублей подешевел творог, на семь — лекарственный препарат эргоферон.
Среди непродовольственных товаров наибольший рост показала зубная паста — стоимость увеличилась на 13 рублей до 160 рублей.
Зато снизились цены на телевизоры и смартфоны — сегодня средняя цена на них составляет 27 тысяч 457 и 12 тысяч 602 рубля соответственно. Неделей ранее — 28 тысяч 629 и 12 тысяч 750 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени килограмм лука за последний месяц подорожал в среднем на 9 рублей. Сегодня средняя цена за килограмм этого овоща составляет 54 рубля 47 копеек.