В тюменских автобусах рекламируют секс-шоп с изображением писателя Льва Толстого

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На картинке изображен великий русский писатель, автор романа «Война и мир» Лев Толстой и подпись, гласящая о том, что «нам есть что показать».
«Это неэтично, это развращает детей! И это запрещено законом! Автобус это общественное место», — сообщил автор публикации с фотографией той самой рекламы.
Часть подписчиков сообщества посоветовала обратиться с жалобой в прокуратуру. Другая часть отметила, что дети до 13 лет даже не будут интересоваться данной рекламой. А более взрослым подросткам о таких вещах уже все известно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время очистки набережной от снега спецтехника раздробила гранитные плиты.