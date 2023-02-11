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Updated Сегодня, 07:14

В тюменских автобусах рекламируют секс-шоп с изображением писателя Льва Толстого

11 февраля 2023, 07:12
Фото: ЧП Тюмень ЧС

В Тюмени в автобусах рекламируют секс-шоп с изображением писателя Льва Толстого

Жителей Тюмени возмутила реклама секс-шопа в маршрутном автобусе № 62. По словам горожан, на данном транспорте ездят, в том числе, дети. И такая реклама их развращает.
Сюжет
Тюмень

На картинке изображен великий русский писатель, автор романа «Война и мир» Лев Толстой и подпись, гласящая о том, что «нам есть что показать».

«Это неэтично, это развращает детей! И это запрещено законом! Автобус это общественное место», — сообщил автор публикации с фотографией той самой рекламы.

Часть подписчиков сообщества посоветовала обратиться с жалобой в прокуратуру. Другая часть отметила, что дети до 13 лет даже не будут интересоваться данной рекламой. А более взрослым подросткам о таких вещах уже все известно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время очистки набережной от снега спецтехника раздробила гранитные плиты.

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#Валентина Бурнашева#Жалобы#Общественный транспорт#Маршрутки#Реклама#Ненадлежащая реклама#Новости тюмени#Тюменцы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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