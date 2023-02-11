В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят ЖК, школу и детсады

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Постановление об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района № 7 «Гилевский» опубликовано на портале администрации города.
Реализация проект запланирована в несколько этапов — до 2033 года. На первом этапе, до 2024 года, здесь появятся дома, аптеки, предприятия общепита, торговые точки. Детский сад на 320 мест построят до 2030 года, школу на 1550 мет — до 2031 года. Школу искусств и детский сад на 120 мест возведут к 2033 году.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменские власти объявили аукцион по реновации земельного участка, расположенного за торгово-развлекательным центром «Колумб». Стоимость лота составляет 17 тысяч 638 рублей. Заявки будут принимать до 25 февраля 2023 года.