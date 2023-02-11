В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят ЖК, школу и детсады

Реализация проект запланирована в несколько этапов — до 2033 года. На первом этапе, до 2024 года, здесь появятся дома, аптеки, предприятия общепита, торговые точки. Детский сад на 320 мест построят до 2030 года, школу на 1550 мет — до 2031 года. Школу искусств и детский сад на 120 мест возведут к 2033 году.