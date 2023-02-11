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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 08:20

В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят ЖК, школу и детсады

11 февраля 2023, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования построят многоэтажные дома и школу

В Тюмени на месте бывшего завода медоборудования возведут новый жилой комплекс с многоэтажными домами от 7-ми до 25-ти этажей, школу, в которой смогут учиться 1,5 тысячи детей и два детских сада. Согласно документу, общий объем жилого строительства составит 365,8 тысяч квадратных метров.
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Тюмень

Постановление об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района № 7 «Гилевский» опубликовано на портале администрации города.

Реализация проект запланирована в несколько этапов — до 2033 года. На первом этапе, до 2024 года, здесь появятся дома, аптеки, предприятия общепита, торговые точки. Детский сад на 320 мест построят до 2030 года, школу на 1550 мет — до 2031 года. Школу искусств и детский сад на 120 мест возведут к 2033 году.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменские власти объявили аукцион по реновации земельного участка, расположенного за торгово-развлекательным центром «Колумб». Стоимость лота составляет 17 тысяч 638 рублей. Заявки будут принимать до 25 февраля 2023 года.

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Строительство дома#Строительство#Жилой комплекс#Школы#Детские сады
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