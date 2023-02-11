В Тобольске будут делать удобрения из местного торфа

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Инвестиционный проект стоимостью 40 миллионов рублей по производству удобрений из торфа принадлежит компании «Интех». С августа 2022 года предприятие ведет добычу торфа на участке «Менделеевский-3» в Тобольском районе.
На данный момент уже завершены работы по подготовке первого этапа проекта — проведены необходимые ремонтные и инженерные работы, получены сертификаты на девять видов продукции, приобретена производственная база.
Запуск проекта в работу даст Тобольскому району дополнительно 17 новых рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что российские инвесторы стали чаще вкладывать денежные средства в объекты недвижимости в Тюменской области. Регион привлекает инвесторов безопасным расположением и запасами полезных ископаемых.