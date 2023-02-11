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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Тобольске будут делать удобрения из местного торфа

11 февраля 2023, 09:50
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В Тобольске в 2023 году запустят производство удобрений из местного торфа

Производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа запустят в Тобольске до конца 2023 года. Первую партию продукцию планируют выпустить в ноябре.
Сюжет
Тюмень

Инвестиционный проект стоимостью 40 миллионов рублей по производству удобрений из торфа принадлежит компании «Интех». С августа 2022 года предприятие ведет добычу торфа на участке «Менделеевский-3» в Тобольском районе.

На данный момент уже завершены работы по подготовке первого этапа проекта — проведены необходимые ремонтные и инженерные работы, получены сертификаты на девять видов продукции, приобретена производственная база.

Запуск проекта в работу даст Тобольскому району дополнительно 17 новых рабочих мест.

Ранее «Наш Город» писал, что российские инвесторы стали чаще вкладывать денежные средства в объекты недвижимости в Тюменской области. Регион привлекает инвесторов безопасным расположением и запасами полезных ископаемых.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Работа#Инвестиции#Производство#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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