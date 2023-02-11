В шестом микрорайоне Тюмени всю зиму не чистят парковки от снега

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
«Толщина снежного покрова в уплотненном состоянии превышает высоту бортового камня, с наступлением положительной температуры начнет все таять и на парковку нельзя будет ни заехать, ни выехать. Прошу компетентным органам отреагировать на данную ситуацию», — написал местный житель.
Комментаторы посоветовали ему обратиться в городскую администрацию. По словам некоторых местных жителей, после этого снег в их районе убрали за пару дней. Кто-то среди подписчиков оказался настроен еще более оптимистично и высказался, что ничего делать не надо, поскольку снег скоро растает сам.
Ранее «Наш город» писал, что осадки в виде снега возожны вечером и к концу рабочей недели.