В шестом микрорайоне Тюмени всю зиму не чистят парковки от снега

Комментаторы посоветовали ему обратиться в городскую администрацию. По словам некоторых местных жителей, после этого снег в их районе убрали за пару дней. Кто-то среди подписчиков оказался настроен еще более оптимистично и высказался, что ничего делать не надо, поскольку снег скоро растает сам.