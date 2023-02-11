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Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

В шестом микрорайоне Тюмени всю зиму не чистят парковки от снега

11 февраля 2023, 17:12
Фото: ЧС Тюмень

Жители Тюмени жалуются на заснеженные парковки в районе Мельникайте и Депутатской

В паблике «ЧС Тюмень» горожанин пожаловался на состояние парковок в шестом микрорайоне. Речь шла об улице Мельникайте, 124. и Депутатской, 125. По его словам, территории здесь не очищали от снега всю зиму.
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Снег
«Толщина снежного покрова в уплотненном состоянии превышает высоту бортового камня, с наступлением положительной температуры начнет все таять и на парковку нельзя будет ни заехать, ни выехать. Прошу компетентным органам отреагировать на данную ситуацию», — написал местный житель.

Комментаторы посоветовали ему обратиться в городскую администрацию. По словам некоторых местных жителей, после этого снег в их районе убрали за пару дней. Кто-то среди подписчиков оказался настроен еще более оптимистично и высказался, что ничего делать не надо, поскольку снег скоро растает сам.

Ранее «Наш город» писал, что осадки в виде снега возожны вечером и к концу рабочей недели.

В Тюмени теплая погода сохранится до конца недели
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#Елена Чебоксарова#Снег#Парковка#Уборка снега#Жалоба#Тюменцы
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