Тюменцы вступились за учителя городской школы, которого обвиняют в педофилии

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
«Ни у кого нет нареканий в его сторону. Да, бывало такое, что делал строгие замечания детям, забирал гаджеты. Моя дочь тоже жаловалась на него. Но поговорив с ним лично, я поняла, что он был прав. Человек двадцать лет проработал в школе, имеет звание „Учитель года“. Уверены, что он не виновен. Возможно, кому-то просто не понравилось, что учитель сделал замечание или поставил плохую оценку. И решили вот так ему отомстить», — рассказали NEFT родители школьников.
Родителей также удивило то, что педагог не получил поддержки от руководства школы. По их словам, об инциденте стало известно в понедельник 6 февраля. Директор учебного заведения сразу же подписал заявление на увольнение якобы по собственному желанию, с целью защитить репутацию школы.
Тюменцы уже собрали деньги и наняли хорошего адвоката для защиты педагога.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени суд отправил учителя истории, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, в СИЗО до 5 апреля. В обвинительном заключении указано, что педагог отправлял своим ученикам сообщения с неоднозначными текстами и приглашением к себе домой.