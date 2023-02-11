Тюменцы вступились за учителя городской школы, которого обвиняют в педофилии

Родителей также удивило то, что педагог не получил поддержки от руководства школы. По их словам, об инциденте стало известно в понедельник 6 февраля. Директор учебного заведения сразу же подписал заявление на увольнение якобы по собственному желанию, с целью защитить репутацию школы.