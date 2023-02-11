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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Тюменцам расскажут о вреде радикальных методов похудения

11 февраля 2023, 11:20
Фото: medboli.ru

В Тюмени запустят подкаст о любви к себе и мифах о борьбе с лишним весом

Образовательный подкаст «Дело не в теле» выйдет в эфир в Тюмени на следующей неделе. В аудиопередаче специалисты расскажут о методах борьбы с ожирением, обсудят применение БАДов и таблеток для похудения, поговорят о нюансах и последствиях операции по уменьшению желудка.
Сюжет
Тюмень

Также тюменцам откроют секреты — как нужно лечить заболевания кожи, как правильно использовать различные косметологические процедуры.

Руководителем проекта является Эвелина Жембровская. Свою инициативу «ПрофЕдок» она представила на форуме Уральского федерального округа «УТРО — 2022» и получила на ее реализацию 38 тысяч рублей, пишет «Мегатюмень».

Санитарные бюллетени с QR-кодом на подкаст тюменцы смогут получить в детских поликлиниках и женских консультациях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе ожирением болеют 2 тысяч жителей. Большая часть из них — женщины.

Чаще всего ожирением болеют женщины
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ожирение#Лишний вес#Здоровье#Здоровое питание#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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