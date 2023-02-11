Тюменцам расскажут о вреде радикальных методов похудения

В Тюмени запустят подкаст о любви к себе и мифах о борьбе с лишним весом

Образовательный подкаст «Дело не в теле» выйдет в эфир в Тюмени на следующей неделе. В аудиопередаче специалисты расскажут о методах борьбы с ожирением, обсудят применение БАДов и таблеток для похудения, поговорят о нюансах и последствиях операции по уменьшению желудка.

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