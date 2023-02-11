Тюменцам расскажут о вреде радикальных методов похудения

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Также тюменцам откроют секреты — как нужно лечить заболевания кожи, как правильно использовать различные косметологические процедуры.
Руководителем проекта является Эвелина Жембровская. Свою инициативу «ПрофЕдок» она представила на форуме Уральского федерального округа «УТРО — 2022» и получила на ее реализацию 38 тысяч рублей, пишет «Мегатюмень».
Санитарные бюллетени с QR-кодом на подкаст тюменцы смогут получить в детских поликлиниках и женских консультациях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе ожирением болеют 2 тысяч жителей. Большая часть из них — женщины.