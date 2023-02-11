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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Тюменцам рассказали, что можно сделать с жирными бульонами

11 февраля 2023, 05:12
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как утилизировать жирные бульоны

Жир и влажные салфетки стали самой распространенной причиной засоров труб в тюменских домах. По словам коммунальщиков, жир откладывает на поверхности труб и склеивает мусор, попадающий в канализацию. Вследствие этого образуются плотные комки, которые перекрывают движение стоков в трубе.

Что касается влажных салфеток, то в воде они не растворяются — она вытягиваются, наматываются на насосы, что приводит к поломке последних.

По словам специалистов «Росводоканал Тюмень», для того, чтобы избежать засоров труб, следует соблюдать простые правила — не отправлять в канализацию жирные блюда, в том числе бульоны. Перед тем как вылить жирные бульоны, следует собрать образовавшийся на поверхности жир, а остатки вылить в унитаз. Жирные сковородки перед мытьем необходимо протирать бумажными полотенцами.

Ранее «Наш Город» писал, что специалисты назвали горожанам причины, по которым вода из крана может бежать под слабым напором.

Тюменцам рассказали о причинах слабого напора воды в домах
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#Валентина Бурнашева#Общество#Засор#ООО «Тюмень Водоканал»#Новости тюмени#Тюменцы#Тюменская область
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