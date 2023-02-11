Тюменцам рассказали, что можно сделать с жирными бульонами

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Что касается влажных салфеток, то в воде они не растворяются — она вытягиваются, наматываются на насосы, что приводит к поломке последних.
По словам специалистов «Росводоканал Тюмень», для того, чтобы избежать засоров труб, следует соблюдать простые правила — не отправлять в канализацию жирные блюда, в том числе бульоны. Перед тем как вылить жирные бульоны, следует собрать образовавшийся на поверхности жир, а остатки вылить в унитаз. Жирные сковородки перед мытьем необходимо протирать бумажными полотенцами.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты назвали горожанам причины, по которым вода из крана может бежать под слабым напором.