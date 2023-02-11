Тюменским школьникам рассказали о правилах цифровой гигиены

Posted 11 февраля 13:01
Published 11 февраля 13:01
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Мероприятие состоялось 10 февраля, а открыл его Станислав Логинов, директор профильного ведомства. Вместе с ним на уроке в онлайн-формате присутствовал Олег Седов — директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения». Спикер провел для школьников лекцию на тему социальной инженерии.
Школьники узнали, как создать надежный пароль, как отличить фишинговый сайт от настоящего, а также о важности двухфакторной аутентификации, которая может надежно защитить аккаунт от взлома.
Также ребята сами спросили у экспертов, насколько безопасны сайт с онлайн-курсами. Школьникам посоветовали проходить онлайн-тесты и задания только на ресурсах, рекомендованными учителями, а не регистрироваться на случайных площадках.
Наряду с проектами «Урок цифры» и «День цифры» — «Цифровой ликбез» станет еще одним образовательным инструментом для повышения цифровой грамотности школьников. Подобный формат способствует и повышению интереса к увлекательному миру ИТ-технологий: ребята начинают интересоваться робототехникой, программированием, нейросетями и созданием компьютерных игр. Мы постоянно развиваем детские ИТ-направления, чтобы школьники могли реализовать себя в различных цифровых сферах», — пояснил Станислав Логинов.
«Цифровой ликбез» — это просветительский образовательный проект, цель которого — рассказать школьникам про кибербезопасность и повысить их уровень цифровой грамотности. Организатором урока выступают Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и Минпросвещения РФ. В Тюменской области инициатором проведения открытых уроков стал региональный департамент информатизации.
Такие просветительские проекты стали эффективными инструментами для повышения уровня знаний школьников и интереса к ИТ-технологиям. Только в 2022 году департаментом информатизации проведено восемь «Уроков цифры».
Развитие кадрового ИТ-потенциала Тюменской области ведется в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».