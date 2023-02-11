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Posted 11 февраля 13:01

Published 11 февраля 13:01

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Тюменским школьникам рассказали о правилах цифровой гигиены

11 февраля 2023, 13:01
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Для тюменских школьников провели цифровой ликбез по социальной инженерии. На занятии ребятам рассказали, как устроен интернет и какие правила нужно соблюдать, чтобы защить свои данные в сети. Урок по цифрой гигиене для учеников школы №5 провел департамент информатизации Тюменской области.

Мероприятие состоялось 10 февраля, а открыл его Станислав Логинов, директор профильного ведомства. Вместе с ним на уроке в онлайн-формате присутствовал Олег Седов — директор по развитию «Ростелеком-Солар» направления «Кибербезопасность для населения». Спикер провел для школьников лекцию на тему социальной инженерии.

Школьники узнали, как создать надежный пароль, как отличить фишинговый сайт от настоящего, а также о важности двухфакторной аутентификации, которая может надежно защитить аккаунт от взлома.

Также ребята сами спросили у экспертов, насколько безопасны сайт с онлайн-курсами. Школьникам посоветовали проходить онлайн-тесты и задания только на ресурсах, рекомендованными учителями, а не регистрироваться на случайных площадках.

Наряду с проектами «Урок цифры» и «День цифры» — «Цифровой ликбез» станет еще одним образовательным инструментом для повышения цифровой грамотности школьников. Подобный формат способствует и повышению интереса к увлекательному миру ИТ-технологий: ребята начинают интересоваться робототехникой, программированием, нейросетями и созданием компьютерных игр. Мы постоянно развиваем детские ИТ-направления, чтобы школьники могли реализовать себя в различных цифровых сферах», — пояснил Станислав Логинов.

«Цифровой ликбез» — это просветительский образовательный проект, цель которого — рассказать школьникам про кибербезопасность и повысить их уровень цифровой грамотности. Организатором урока выступают Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» и Минпросвещения РФ. В Тюменской области инициатором проведения открытых уроков стал региональный департамент информатизации.

Такие просветительские проекты стали эффективными инструментами для повышения уровня знаний школьников и интереса к ИТ-технологиям. Только в 2022 году департаментом информатизации проведено восемь «Уроков цифры».

Развитие кадрового ИТ-потенциала Тюменской области ведется в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

 

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