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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Тюменские студенты подготовят творческие номера для ежегодного проекта

11 февраля 2023, 16:19
Фото: 1MI

Студенты Тюменской области смогут поучаствовать в проекте «Школа студенческой весны»

Тринадцатого февраля студенты Тобольска смогут стать участниками проекта «Школа студенческой весны», который проводится каждый год, сообщает издание «Комсомольская правда — Тюмень».
Сюжет
Конкурс

Совместно с приглашенными экспертами молодые участники подготовят творческие номера по 5-ти направлениям: музыка, танцы, театр, мода и оригинальный жанр. Молодые люди, выступления которых будут признаны лучшими, получат возможность представить свой вуз на Областном фестивале «Студенческая весна».

Заявки принимаются до 26 февраля. По итогам кастинга выявят участников гала-концерта.

Ранее «Наш город» писал, что герой РФ Рустам Сайфуллин встретился с тюменскими студентами.

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#Елена Чебоксарова#Студенты#Учащиеся#Мероприятия#Конкурс#Тюменская область#Тобольск#Тюменцы
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