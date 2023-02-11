Тюменские студенты подготовят творческие номера для ежегодного проекта

Совместно с приглашенными экспертами молодые участники подготовят творческие номера по 5-ти направлениям: музыка, танцы, театр, мода и оригинальный жанр. Молодые люди, выступления которых будут признаны лучшими, получат возможность представить свой вуз на Областном фестивале «Студенческая весна».