Тюмень уступила по качеству жизни только Москве и Санкт-Петербургу

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Чупшева отметила, что в Тюменской области сохраняются высокие показатели почти по всем направлениям.
Так, в области здравоохранения отмечается прогресс в плане раннего выявления злокачественных новообразований. Все меньше тюменцев жалуются на поборы в медучреждениях. Многие горожане теперь проживают в 15 минутах ходьбы от амбулаторных медицинских организаций, а также в 20 минутах езды на авто от больниц, где пациентам оказывают экстренную помощь.
В области инфраструктуры также отмечаются улучшения. Остановки, парки и веры теперь располагаются неподалёку от большинства жилых домов.
В сфере предпринимательства тоже прогресс: многие местные жители уже открыли свое дело или готовы к этому.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область оказалась на четвертом месте среди лучших регионов для карьерного роста.