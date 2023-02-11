Тюмень уступила по качеству жизни только Москве и Санкт-Петербургу

Так, в области здравоохранения отмечается прогресс в плане раннего выявления злокачественных новообразований. Все меньше тюменцев жалуются на поборы в медучреждениях. Многие горожане теперь проживают в 15 минутах ходьбы от амбулаторных медицинских организаций, а также в 20 минутах езды на авто от больниц, где пациентам оказывают экстренную помощь.