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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Тюмень уступила по качеству жизни только Москве и Санкт-Петербургу

11 февраля 2023, 14:23
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область вошла в рейтинг лучших регионов по качеству жизни

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила Путину результаты исследования, в ходе которого оценивались усилия региональных властей по созданию комфортной среды проживания для населения. Наш регион оказался на третьем месте среди лучших, сообщили в инфоцентре областного правительства.

Чупшева отметила, что в Тюменской области сохраняются высокие показатели почти по всем направлениям.

Так, в области здравоохранения отмечается прогресс в плане раннего выявления злокачественных новообразований. Все меньше тюменцев жалуются на поборы в медучреждениях. Многие горожане теперь проживают в 15 минутах ходьбы от амбулаторных медицинских организаций, а также в 20 минутах езды на авто от больниц, где пациентам оказывают экстренную помощь.

В области инфраструктуры также отмечаются улучшения. Остановки, парки и веры теперь располагаются неподалёку от большинства жилых домов.

В сфере предпринимательства тоже прогресс: многие местные жители уже открыли свое дело или готовы к этому.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область оказалась на четвертом месте среди лучших регионов для карьерного роста.

Тюменская область попала в число лучших регионов для карьерного роста
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#Елена Чебоксарова#Тюменская область#Качество жизни#Население#Регионы#Регион-Тюмень#Рейтинг#Общество
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