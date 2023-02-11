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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Трое молодых людей занимались вандализмом в Восточном районе Тюмени

11 февраля 2023, 17:48
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени трое парней разнесли подъезд в микрорайоне «Тюменский-3»

Жалоба на молодых вандалов появилась в паблике «ЧС Тюмень». Местный житель сообщил, что сегодня они разнесли весь подъезд, все этажи и сломали лифт в одном из домов на улице Николая Зелинского.
Сюжет
Жалоба

В комментариях автору поста ответили, что управляющая компания должна отправить видеозапись с доказательством факта совершения вандализма в полицию. Тюменцы считают, что таких молодых людей нужно отправлять в зону СВО, чтобы от них была хоть какая-то польза.

Ранее «Наш город» сообщал, что вандалы испортили остановку «Улица Одесская» воле ОКБ № 2. Подобная ситуация недавно произошла и в Заречном микрорайоне.

Вандалы испортили остановку автобусов около Областной больницы №2 в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Вандализм#Происшествия#Версия происшествия#Экономика#Деньги#Жалоба#Тюмень#Восточный микрорайон
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