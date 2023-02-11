Трое молодых людей занимались вандализмом в Восточном районе Тюмени

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
В комментариях автору поста ответили, что управляющая компания должна отправить видеозапись с доказательством факта совершения вандализма в полицию. Тюменцы считают, что таких молодых людей нужно отправлять в зону СВО, чтобы от них была хоть какая-то польза.
Ранее «Наш город» сообщал, что вандалы испортили остановку «Улица Одесская» воле ОКБ № 2. Подобная ситуация недавно произошла и в Заречном микрорайоне.