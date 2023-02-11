Школьники из Ялуторовска изучают родную природу в городском музее

О природе родного края школьникам рассказывают на музейных уроках в филиале музейного комплекса — «Дом природы». Ребята учатся здесь распознавать растения, которые их окружают и определять, какие из трав имеют целебные свойства, а какие напротив могут быть опасными. Закрепить полученные знания детям помогает игра «Съедобное-несъедобное».