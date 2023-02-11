Школьники из Ялуторовска изучают родную природу в городском музее

Posted 11 февраля 11:16
Published 11 февраля 11:16
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
О природе родного края школьникам рассказывают на музейных уроках в филиале музейного комплекса — «Дом природы». Ребята учатся здесь распознавать растения, которые их окружают и определять, какие из трав имеют целебные свойства, а какие напротив могут быть опасными. Закрепить полученные знания детям помогает игра «Съедобное-несъедобное».
На музейном уроке «Крылья планеты» школьников знакомят с живущими рядом птицами. Зачем кольцуют птиц, как это происходит, кто координирует эту работу.
Проводятся в «Доме природы» и лекции для учащихся. На одной из последних, 3 февраля, учеников из школы № 2 познакомили с историей заповедников «Юганский», «Малая Сосьва», «Верхне-Тазовский» и национального парка «Гыданский», расположенных в границах Югры и Ямала.
На протяжении десятков лет музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Инициативы музейщиков поддерживает правительство региона, выделяя средства на реставрацию исторических памятников, создание необходимой инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.