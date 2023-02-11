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Posted 11 февраля 11:16

Published 11 февраля 11:16

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Школьники из Ялуторовска изучают родную природу в городском музее

11 февраля 2023, 11:16
Фото: Ялуторовский музейный комплекс
Ялуторовский музейный комплекс и местные школы связывает успешная практика сотрудничества. Юные жители города в в музеях знакомятся с культурой, историей и природой родного края. Какие знания ребята получают на внешкольных уроках, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

О природе родного края школьникам рассказывают на музейных уроках в филиале музейного комплекса — «Дом природы». Ребята учатся здесь распознавать растения, которые их окружают и определять, какие из трав имеют целебные свойства, а какие напротив могут быть опасными. Закрепить полученные знания детям помогает игра «Съедобное-несъедобное».

На музейном уроке «Крылья планеты» школьников знакомят с живущими рядом птицами. Зачем кольцуют птиц, как это происходит, кто координирует эту работу.

Проводятся в «Доме природы» и лекции для учащихся. На одной из последних, 3 февраля, учеников из школы № 2 познакомили с историей заповедников «Юганский», «Малая Сосьва», «Верхне-Тазовский» и национального парка «Гыданский», расположенных в границах Югры и Ямала.

На протяжении десятков лет музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Инициативы музейщиков поддерживает правительство региона, выделяя средства на реставрацию исторических памятников, создание необходимой инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

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