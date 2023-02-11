Родственники мобилизованных в Тюмени сумели добиться перерасчёта выплат

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени, супруга мобилизованного Любовь З. рассказывала о том, что за сентябрь ее мужу перечислили денежное довольствие в размере 759 рублей 86 копеек. Женщина обращалась в военную прокуратуру с жалобой — ее супруг находился в военной части с 23 сентября 2023 года, но, судя по выплате за месяц, оформили его в последний день, 30 сентября.