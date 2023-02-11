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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Родственники мобилизованных в Тюмени сумели добиться перерасчёта выплат

11 февраля 2023, 10:34
Фото: 1MI

Родственники мобилизованных в Тюмени добились перерасчёта выплат

Семьи мобилизованных тюменцев спустя несколько месяцев смогли добиться перерасчета выплаты денежного довольствия за сентябрь 2022 года. Об этом сообщили редакции «Нашего Города» жены военных.
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Тюмень
«Нашли человека, который занимается этими вопросами, обратились к нему. Как оказалось, вопросом занимается отдел кадров ТВВИКУ. В январе предоставили ему нужные документы по переоформлению дат. Сейчас получили уведомление, что в ТВВИКУ поступили данные из военкоматов по датам призыва — денежное довольствие будет установлено согласно даты призыва на основании поступившего документа. Некоторым военным уже начали приходить перерасчёты, некоторые ещё ждут», — сообщили жены мобилизованных «Нашему Городу».

Если вы столкнулись с подобной проблемой в Тюмени, то обратитесь в редакцию, мы дадим контакт ответственного лица в ТВВИКУ.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени, супруга мобилизованного Любовь З. рассказывала о том, что за сентябрь ее мужу перечислили денежное довольствие в размере 759 рублей 86 копеек. Женщина обращалась в военную прокуратуру с жалобой — ее супруг находился в военной части с 23 сентября 2023 года, но, судя по выплате за месяц, оформили его в последний день, 30 сентября.

Тюменка получила ответ о размере дневного заработка мобилизованного
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Тюмень#Деньги#Выплаты#Военные#Военнослужащие#Тюменская область#Жалобы
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