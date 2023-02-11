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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Пожилая тюменка попала под колеса КамАЗа, переходя дорогу

11 февраля 2023, 14:49
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени пенсионерку на пешеходном переходе сбил КамАЗ

Пожилая женщина переходила дорогу на улице Калинина и попала под Камаз-ассенизатор.
Сюжет
ДТП

Супруг пенсионерки считает, что в случившемся вины женщины нет, так как, по его словам, она всегда была аккуратна.

«Я вот 40 лет, наверно, за рулем автомобиля ездил, у меня ни одного нарушения ПДД не было. И моя жена четко знает все дорожные знаки, в том числе когда автомобилист должен сбавить скорость. Она была в сознании и позвонила мне сама после того, как ее сбила машина. Я сразу вызвал скорую», — рассказал муж пострадавшей, приехавший на место аварии.

О состоянии горожанки пока информации нет. Комментарии сотрудников ГИБДД ожидаются

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи Тюменской области помогли встать на ноги пациенту с парализованными конечностями, пострадавшему в результате ДТП на трассе  Москва — Владивосток.

 

Фото: Наш город
Видео: nashgorod.ru
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Авария#Тюмень#Пенсионеры#Пожилые люди#Видео
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