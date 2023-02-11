Пожилая тюменка попала под колеса КамАЗа, переходя дорогу

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Супруг пенсионерки считает, что в случившемся вины женщины нет, так как, по его словам, она всегда была аккуратна.
«Я вот 40 лет, наверно, за рулем автомобиля ездил, у меня ни одного нарушения ПДД не было. И моя жена четко знает все дорожные знаки, в том числе когда автомобилист должен сбавить скорость. Она была в сознании и позвонила мне сама после того, как ее сбила машина. Я сразу вызвал скорую», — рассказал муж пострадавшей, приехавший на место аварии.
О состоянии горожанки пока информации нет. Комментарии сотрудников ГИБДД ожидаются
Ранее «Наш город» сообщал, что врачи Тюменской области помогли встать на ноги пациенту с парализованными конечностями, пострадавшему в результате ДТП на трассе Москва — Владивосток.