Названы самые богатые депутаты и жены депутатов Тюменской облдумы

Названы самые богатые жены депутатов Тюменской облдумы

Тюменские чиновники не будут публиковать в открытом доступе декларации о доходах, расходах и имуществе. С 1 марта 2023 года декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде без указания персональных данных.

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