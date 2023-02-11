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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Названы самые богатые депутаты и жены депутатов Тюменской облдумы

11 февраля 2023, 04:23
Фото: 1MI

Названы самые богатые жены депутатов Тюменской облдумы

Тюменские чиновники не будут публиковать в открытом доступе декларации о доходах, расходах и имуществе. С 1 марта 2023 года декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде без указания персональных данных.
Сюжет
Тюмень

Соответствующий закон уже одобрили Государственная Дума и Совет Федерации. 6 февраля закон подписал президент России Владимир Путин. «Наш Город» решил напомнить, имена самых богатых депутатов Тюменской области и их жен.

В тройку самых богатых парламентариев региона вошли Игорь Нак, Владимир Пискайкиин и Юрий Баранчук. Доход Игоря Нака за 2021 год составил 92,2 миллиона рублей. Владимир Пискайкин заработал 87,2 миллиона рублей, Юрий Баранчук — 74,2 миллиона.

Топ-3 самых богатых жен тюменских депутатов возглавила супруга экс-депутата Сергея Романова — она заработала за 2021 года около 18 миллионов рублей. Второе место заняла жена Алексея Салмина с доходом 5,9 миллионов рублей. На третьем месте по задекларированному доходу заняла супруга экс-депутата Никола Руссу — женщина заработала 5,6 миллионов рублей за 2021 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу. Народный избранник принял решение покинуть депутатское кресло в связи с большим объемом работ у компании «Мостройстрой-11» по госконтрактам.

Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Депутаты#Доход#Доходы#Декларация о доходах#Тюмень#Тюменская область
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