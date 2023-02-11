Названы самые богатые депутаты и жены депутатов Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Соответствующий закон уже одобрили Государственная Дума и Совет Федерации. 6 февраля закон подписал президент России Владимир Путин. «Наш Город» решил напомнить, имена самых богатых депутатов Тюменской области и их жен.
В тройку самых богатых парламентариев региона вошли Игорь Нак, Владимир Пискайкиин и Юрий Баранчук. Доход Игоря Нака за 2021 год составил 92,2 миллиона рублей. Владимир Пискайкин заработал 87,2 миллиона рублей, Юрий Баранчук — 74,2 миллиона.
Топ-3 самых богатых жен тюменских депутатов возглавила супруга экс-депутата Сергея Романова — она заработала за 2021 года около 18 миллионов рублей. Второе место заняла жена Алексея Салмина с доходом 5,9 миллионов рублей. На третьем месте по задекларированному доходу заняла супруга экс-депутата Никола Руссу — женщина заработала 5,6 миллионов рублей за 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Николая Руссу. Народный избранник принял решение покинуть депутатское кресло в связи с большим объемом работ у компании «Мостройстрой-11» по госконтрактам.