На Базарной площади в Тобольске сварят 10 тысяч пельменей

В Тобольске проходит гастрофестиваль «Пельменный съест»

Гастрономический пельменный фестиваль проходит сегодня в Тобольске на Базарной площади. Гостей праздника ждут горы пельменей — рестораторы обещают сварить 10 тысяч штук для того, чтобы накормить ими всех желающих.

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