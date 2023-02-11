На Базарной площади в Тобольске сварят 10 тысяч пельменей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:34
Также гостей фестиваля ожидают танцы, скоромохи, ярмарочные гуляния и выставки ремесленных товаров.
В 14:00 на сцене стартует #ДубакДэнс пати, после которых в 15:00 состоится забег на санях.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня, 11 февраля, в тобольской деревне Русские Медянки откроется первый Музей пельменей. Экспозиция из более тридцати видов пельменей будет работать в рамках глэмпинга «Золотая подкова».