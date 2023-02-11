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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

На Базарной площади в Тобольске сварят 10 тысяч пельменей

11 февраля 2023, 08:31
Фото: dev.portofranko-vl.ru

В Тобольске проходит гастрофестиваль «Пельменный съест»

Гастрономический пельменный фестиваль проходит сегодня в Тобольске на Базарной площади. Гостей праздника ждут горы пельменей — рестораторы обещают сварить 10 тысяч штук для того, чтобы накормить ими всех желающих.

Также гостей фестиваля ожидают танцы, скоромохи, ярмарочные гуляния и выставки ремесленных товаров.

В 14:00 на сцене стартует #ДубакДэнс пати, после которых в 15:00 состоится забег на санях.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня, 11 февраля, в тобольской деревне Русские Медянки откроется первый Музей пельменей. Экспозиция из более тридцати видов пельменей будет работать в рамках глэмпинга «Золотая подкова».

 

 

В Тюменской области откроется первый Музей пельменей
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#Общество#Новости тюмени#Фестиваль#Пельмени#Ярмарка#Тюменская область#Тобольск#Валентина Бурнашева
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