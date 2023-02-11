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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Многие тюменцы получили возможность пройти лечение в санаториях бесплатно

11 февраля 2023, 16:39
Фото: 1MI

Свыше 2,8 тысяч жителей Тюменской области смогут отдохнуть в санаториях по льготе

За 2022 год более двух тысяч жителей нашего региона получили льготные путевки на отдых в санаториях, сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.
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Отдых

К тому же свыше четырехсот граждан имеют право на бесплатное лечение в качестве сопровождающих.

Подать заявку можно через «Госуслуги», многофункциональные центры, в офисах социального фонда или отправив письмо по e-mail.

Напомним, льготники могут получить бесплатные путевки в порядке очереди, узнать ее номер можно на сайте СФР, введя № СНИЛС.

Ранее «Наш город» писал, что бывшие судьи нашего региона отправились на отдых в санаториях, среди которых — «Сибирь» и «Тараскуль». В этих целях им было выделено из бюджета полтора миллиона рублей.

Бывшие тюменские судьи отдохнут в 4 санаториях за 1,5 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Санаторий#Санатории#Отдых#Зоны отдыха#Лечение#Льготные путевки#Тюменцы#Льготники#Льготы пенсионерам
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