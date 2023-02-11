Многие тюменцы получили возможность пройти лечение в санаториях бесплатно

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:53
К тому же свыше четырехсот граждан имеют право на бесплатное лечение в качестве сопровождающих.
Подать заявку можно через «Госуслуги», многофункциональные центры, в офисах социального фонда или отправив письмо по e-mail.
Напомним, льготники могут получить бесплатные путевки в порядке очереди, узнать ее номер можно на сайте СФР, введя № СНИЛС.
Ранее «Наш город» писал, что бывшие судьи нашего региона отправились на отдых в санаториях, среди которых — «Сибирь» и «Тараскуль». В этих целях им было выделено из бюджета полтора миллиона рублей.