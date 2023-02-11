Какие изменения по ОСАГО ждут тюменских водителей в 2023 году

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
Кроме того, с 2023 года водителей без ОСАГО начнут штрафовать по данным дорожных видеокамер. Сумма штрафа составит 800 рублей.
С этого года инвалиды, имеющие автомобили, или их законные представители теперь могут получить компенсацию в размере 50% стоимости ОСАГО. Для этого необходимо лишь подать заявление через портал Госуслуги.
Что касается стоимости ОСАГО, то с марта 2022 года средняя стоимость ОСАГО выросла на 8-10%. При этом для молодых водителей она увеличилась в 1,2-1,5 раза. В начале 2023 года средний чек по ОСАГО составил 6,8 тысяч рублей, что на 6% дороже, чем осенью 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроется дилерский центр автозавода «Москвич». Отгрузка первой партии автомобилей начнется в феврале.