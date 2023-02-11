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Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Какие изменения по ОСАГО ждут тюменских водителей в 2023 году

11 февраля 2023, 03:44
Фото: 1MI

Какие изменения по ОСАГО ждут тюменцев в 2023 году

В Тюменской области ОСАГО для водителей может подорожать в этом году до 20%. Такой прогноз сделали эксперты, основываясь на изменениях, которые произойдут с ОСАГО в этом году. В частности, росте лимитов по страхованию жизни и здоровья и отмене учета износа запчастей.
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Тюмень

Кроме того, с 2023 года водителей без ОСАГО начнут штрафовать по данным дорожных видеокамер. Сумма штрафа составит 800 рублей.

С этого года инвалиды, имеющие автомобили, или их законные представители теперь могут получить компенсацию в размере 50% стоимости ОСАГО. Для этого необходимо лишь подать заявление через портал Госуслуги.

Что касается стоимости ОСАГО, то с марта 2022 года средняя стоимость ОСАГО выросла на 8-10%. При этом для молодых водителей она увеличилась в 1,2-1,5 раза. В начале 2023 года средний чек по ОСАГО составил 6,8 тысяч рублей, что на 6% дороже, чем осенью 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроется дилерский центр автозавода «Москвич». Отгрузка первой партии автомобилей начнется в феврале.

В Тюмени откроется дилерский центр завода «Москвич»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ОСАГО#Водители#Тюмень#Тюменская область
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