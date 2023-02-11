Какие изменения по ОСАГО ждут тюменских водителей в 2023 году

Какие изменения по ОСАГО ждут тюменцев в 2023 году

В Тюменской области ОСАГО для водителей может подорожать в этом году до 20%. Такой прогноз сделали эксперты, основываясь на изменениях, которые произойдут с ОСАГО в этом году. В частности, росте лимитов по страхованию жизни и здоровья и отмене учета износа запчастей.

Сюжет Тюмень