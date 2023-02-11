Фонд микрофинансирования Тюменской области помогает деньгами

Posted 11 февраля 18:14
Published 11 февраля 18:14
Modified Вчера, 22:39
Updated Вчера, 22:39
Компания, которая воспользовалась поддержкой, принадлежит ИП Выползову Дмитрию Николаевичу. На рынке бурения водяных скважин он работает семь лет. За это время приобрёл и технику, и штат специалистов, стал дилером российского (импортозамещающего) производителя насосов. В новом сезоне готовы бурить по 12 40-метровых скважин в день. Это, считайте, целая улица в загородном посёлке может быть подключена к воде разом.
Средства микрозайма предприниматель потратит на покупку обсадных труб для работы.
«Господдержка предоставляется бизнесу тоже быстро и качественно, учитывая то, как дорога ложка к обеду перед сезоном больших работ», — отметил директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.
Также напомним, что в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В