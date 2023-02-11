Фонд микрофинансирования Тюменской области помогает деньгами

Компания, которая воспользовалась поддержкой, принадлежит ИП Выползову Дмитрию Николаевичу. На рынке бурения водяных скважин он работает семь лет. За это время приобрёл и технику, и штат специалистов, стал дилером российского (импортозамещающего) производителя насосов. В новом сезоне готовы бурить по 12 40-метровых скважин в день. Это, считайте, целая улица в загородном посёлке может быть подключена к воде разом.