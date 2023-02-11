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Posted 11 февраля 18:14

Published 11 февраля 18:14

Modified Вчера, 22:39

Updated Вчера, 22:39

Фонд микрофинансирования Тюменской области помогает деньгами

11 февраля 2023, 18:14
Фото: Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства ТО
Предприниматели Тюменской области могут взять деньги на развитие бизнеса в региональном Фонде микрофинансирования. В этом году финансовая поддержка по программе «РАЗВИТИЕ» уже поступила компании «БурСтройВод», сообщает департамент инвестполитики Тюменской области.

Компания, которая воспользовалась поддержкой, принадлежит ИП Выползову Дмитрию Николаевичу. На рынке бурения водяных скважин он работает семь лет. За это время приобрёл и технику, и штат специалистов, стал дилером российского (импортозамещающего) производителя насосов. В новом сезоне готовы бурить по 12 40-метровых скважин в день. Это, считайте, целая улица в загородном посёлке может быть подключена к воде разом.

Средства микрозайма предприниматель потратит на покупку обсадных труб для работы.

«Господдержка предоставляется бизнесу тоже быстро и качественно, учитывая то, как дорога ложка к обеду перед сезоном больших работ», — отметил директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.

Также напомним, что в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В

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