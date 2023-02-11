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Published Сегодня, 19:46

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

«Будто из болота»: тюменцы опять недовольны запахом воды

11 февраля 2023, 19:46
Фото: 1MI

Жители Тюмени снова жалуются на неприятный запах воды из-под крана

В паблике «ЧС Тюмень» жители домов в разных районах города жалуются на ужасный запах воды из-под крана.
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«Московский тракт 137, возможно, и другие дома. После Нового года возникла проблема с запахом воды, начинаешь мыться горячей водой, вонь стоит на всю квартиру. Приходится покупать фильтрованную воду, примите меры», — написал горожанин.

В комментариях тюменцы ответили, что аналогичная проблема наблюдается в домах на улицах Перекопской, Белинского, Полевой, Холодильной, в районе Дома печати и Восточного округа. А жители улицы Комбинатской рассказали, что у них вода к тому же мутная и с пенкой.

Ранее мы писали, что редакция «Нашего города» пообщалась с начальником лаборатории организации «Кванта+» на тему качества водопроводной воды. Специалисты рассказали, что употреблять ее без дополнительной очистки нельзя, иначе это приведет к появлению различных заболеваний, самое распространённое из которых — мочекаменная болезнь.

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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Вода#Водоканал#Тюмень Водоканал#ООО «Росводоканал»#Неприятный запах#Тюменцы
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