«Будто из болота»: тюменцы опять недовольны запахом воды

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
«Московский тракт 137, возможно, и другие дома. После Нового года возникла проблема с запахом воды, начинаешь мыться горячей водой, вонь стоит на всю квартиру. Приходится покупать фильтрованную воду, примите меры», — написал горожанин.
В комментариях тюменцы ответили, что аналогичная проблема наблюдается в домах на улицах Перекопской, Белинского, Полевой, Холодильной, в районе Дома печати и Восточного округа. А жители улицы Комбинатской рассказали, что у них вода к тому же мутная и с пенкой.
Ранее мы писали, что редакция «Нашего города» пообщалась с начальником лаборатории организации «Кванта+» на тему качества водопроводной воды. Специалисты рассказали, что употреблять ее без дополнительной очистки нельзя, иначе это приведет к появлению различных заболеваний, самое распространённое из которых — мочекаменная болезнь.