«Будто из болота»: тюменцы опять недовольны запахом воды

В комментариях тюменцы ответили, что аналогичная проблема наблюдается в домах на улицах Перекопской, Белинского, Полевой, Холодильной, в районе Дома печати и Восточного округа. А жители улицы Комбинатской рассказали, что у них вода к тому же мутная и с пенкой.