Жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24

В Тюмени наблюдаются проблемы в работе маршрутов №84, №66 и №24

Тюменцы сообщают о проблемах в работе автобусных маршрутов №84, №66 и №24. По данным паблика «ЧС Тюмень», транспортные средства «постоянно полные» и ходят не по расписанию.