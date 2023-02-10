Жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Люди опаздывают на работу и учёбу.
«Руководство 84 маршрута , когда начнёт по расписанию ходить маршрут, он постоянно полный. Автобус опаздывает или вообще его нет по расписанию, постоянные отговорки в Гортрансе сломалась маршрутка», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Похожая ситуация с автобусами №24 и №66.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на плохую работу перевозчика по маршруту №80.