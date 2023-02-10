nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Жители Тюмени сообщают о проблемах работы автобусов №84, №66 и №24

10 февраля 2023, 10:52
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдаются проблемы в работе маршрутов №84, №66 и №24

Тюменцы сообщают о проблемах в работе автобусных маршрутов №84, №66 и №24. По данным паблика «ЧС Тюмень», транспортные средства «постоянно полные» и ходят не по расписанию.

Люди опаздывают на работу и учёбу.

«Руководство 84 маршрута , когда начнёт по расписанию ходить маршрут, он постоянно полный. Автобус опаздывает или вообще его нет по расписанию, постоянные отговорки в Гортрансе сломалась маршрутка», - сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Похожая ситуация с автобусами №24 и №66.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на плохую работу перевозчика по маршруту №80.

Тюменцы жалуются на безответственную работу перевозчика по маршруту № 80
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Водители автобусов#Работа#Деньги#Водители#ГИБДД#Дороги
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Вчера, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Вчера, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Вчера, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Вчера, 09:35