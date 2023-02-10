ВСК ежедневно выплачивала клиентам почти 103 млн рублей в 2022 году

«Ответственность перед клиентами и забота об их благополучии – основа развития Страхового Дома ВСК. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. В 2022 году ВСК была первой среди страховых компаний, кто интегрировал сервис «Помощник ОСАГО» от РСА в собственное мобильное приложение. На сегодняшний день более 60% страховых случаев по каско урегулируется онлайн. Эти и другие сервисы компании помогают получить услугу дистанционно, а также делают проще урегулирование страховых случаев для клиентов ВСК», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.