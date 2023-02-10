Власти региона конструктивно взаимодействует с прокуратурой Тюменской области

Posted 10 февраля 14:02
Published 10 февраля 14:02
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Совещание состоялось в минувший четверг, 9 февраля, и было посвящено итогам работы областной прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в 2022 году.
По словам прокурора Тюменской области Владислава Московских, в прошлом году, надзорным ведомством на территории региона было выявлено около 27 тысяч нарушений закона, по ним внесено более 6,5 тысячи представлений. На незаконные правовые акты принесено 3,5 тысячи протестов. В суды направлено свыше 4,5 тысячи исков. К дисциплинарной ответственности привлечено более 6 тысяч должностных лиц, к административной — свыше 2 тысяч. По материалам прокурорских проверок возбуждено порядка двухсот уголовных дел. Защищены права более 7 тысяч человек.
Руководитель ведомства поблагодарил губернатора и правительство области за совместную конструктивную работу.
В свою очередь Ольга Кузнечевских отметила, что прокуратура активно участвуют в работе действующих в региональном правительстве координационных органов.
Особенно она выделила совместную работу облпрокуратуры и регионального правительства по разработке в сжатые сроки нормативно-правовых актов, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Мы продолжим реализацию региональных госпрограмм по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено более 740 миллионов рублей, — пояснила вице-губернатор.
Также участники заседания определили задачи в работе прокуратуры Тюменской области на текущий год.