Власти региона конструктивно взаимодействует с прокуратурой Тюменской области

По словам прокурора Тюменской области Владислава Московских, в прошлом году, надзорным ведомством на территории региона было выявлено около 27 тысяч нарушений закона, по ним внесено более 6,5 тысячи представлений. На незаконные правовые акты принесено 3,5 тысячи протестов. В суды направлено свыше 4,5 тысячи исков. К дисциплинарной ответственности привлечено более 6 тысяч должностных лиц, к административной — свыше 2 тысяч. По материалам прокурорских проверок возбуждено порядка двухсот уголовных дел. Защищены права более 7 тысяч человек.