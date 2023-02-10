Владельцев собак обяжут использовать бумажные пакеты для отходов питомцев

Как передают “Известия”, сейчас в мегаполисах за нарушение требований по уборке за питомцами введены штрафы, однако люди используют для этого полиэтилен, который уходит на полигоны. Специалисты утверждают, что это не экологично. Вместо полиэтилена они предлагают применять бумажные пакеты, которые потом можно отправить на компост.