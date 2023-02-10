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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Владельцев собак обяжут использовать бумажные пакеты для отходов питомцев

Сегодня, 06:47
Экологи попросили Российский экологический оператор (РЭО) обязать владельцев собак использовать при уборке отходов за животными бумажные пакеты.

Как передают “Известия”, сейчас в мегаполисах за нарушение требований по уборке за питомцами введены штрафы, однако люди используют для этого полиэтилен, который уходит на полигоны. Специалисты утверждают, что это не экологично. Вместо полиэтилена они предлагают применять бумажные пакеты, которые потом можно отправить на компост.

В РЭО сочли идею рациональной и при необходимости готовы обсуждать ее с властями.

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