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Updated Сегодня, 09:04

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

10 февраля 2023, 09:02
Фото: 1MI

Тюменские власти опубликовали список вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей

В Тюменской области назвали перечень вакансий работодателей с заработной платой свыше 100 тысяч рублей. В список вошли вышкомонтажники, начальник службы в промышленности, управляющий отделением банка и т. д.
Сюжет
Тюмень

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработную плату в размере 100 тысяч рублей предлагают вальщику леса и управляющему отделением банка. 110 тысяч рублей ежемесячно готовы платить начальнику отдела в промышленности, руководителю службы обещают заработок в размере 150 тысяч рублей.

На зарплату в размере 125 тысяч ищут капитана-механика водолазного, спасательного судна и машиниста буровой установки. Вышкомонтажника, который устроит работодателей, ждет ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.

В целом, на портале службы занятости Тюменской области опубликованы более 20 тысяч вакансий. По данным на 9 февраля в регионе зарегистрировано 3,1 тысяча безработных. С начала 2023 работу себе нашли уже более тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели объявили о поиске менеджера по продаже малоэтажных домов. Будущему работнику будут платить не менее 300 тысяч рублей в месяц.

 

 

В Тюмени менеджеру по продаже малоэтажных домов обещают платить 300 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Департамент труда и занятости#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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