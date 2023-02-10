В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, заработную плату в размере 100 тысяч рублей предлагают вальщику леса и управляющему отделением банка. 110 тысяч рублей ежемесячно готовы платить начальнику отдела в промышленности, руководителю службы обещают заработок в размере 150 тысяч рублей.
На зарплату в размере 125 тысяч ищут капитана-механика водолазного, спасательного судна и машиниста буровой установки. Вышкомонтажника, который устроит работодателей, ждет ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.
В целом, на портале службы занятости Тюменской области опубликованы более 20 тысяч вакансий. По данным на 9 февраля в регионе зарегистрировано 3,1 тысяча безработных. С начала 2023 работу себе нашли уже более тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели объявили о поиске менеджера по продаже малоэтажных домов. Будущему работнику будут платить не менее 300 тысяч рублей в месяц.