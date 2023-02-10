В тюменских экодомах объявлена неделя любви!

А еще теперь каждый вторник в тюменских экодомах работает зона сортировки пластиковых крышечек по цветам. Потом они используются на мастер-классах по изготовлению планшетов и брелоков. Это очень интересный и увлекательный медитативный процесс, присоединиться может любой желающий.