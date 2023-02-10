nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В тюменских экодомах объявлена неделя любви!

10 февраля 2023, 11:15
Фото: ТЭО

В тюменских экодомах объявлена неделя любви!

«Я тебя люблю!» – три заветных слова, которые объединяют мир. Каждый старается вместить в них всю душу и эмоции, которые переполняют влюбленных. А способов рассказать о них существует множество.
Сюжет
Тюмень

Поэтому с 14 по 18 февраля ТЭО и СИБУР в экодомах «Гудвин» и «Центральный» запланировали для тюменцев и гостей города увлекательные мероприятия, посвящённые этому трепетному чувству.

Выбирайте понравившееся и регистрируйтесь:

Мастер-класс по изготовлению планшетов с изображением сердца

В День всех влюбленных будем создавать оригинальный подарок – планшет для документов с изображением сердца! А помогут нам в этом пластиковые крышечки и термопресс. Процесс не сложный и увлекательный. Возрастное ограничение 12+.

Мастер-класс состоится:

– в экодоме «Гудвин» (14 февраля (вторник) в 16:00 и 17 февраля (пятница) в 11:00);

– в экодоме «Центральный» (14 февраля (вторник) в 12:00 и 16 февраля (четверг) в 17:00).

Мастер-класс по изготовлению кардхолдеров с изображением картины Густава Климта «Поцелуй»

Густав Климт – художник, которым мы вдохновились! Будем изготавливать яркие кардхолдеры из плёнки и пакетов по мотивам самой популярной картины художника «Поцелуй». Возрастное ограничение 12+.

Мастер-класс состоится в экодоме «Гудвин» 15 февраля (среда) в 14:00 и 18 февраля (суббота) в 15:00.

Увлекательная лекция о том, как полюбить мусор

Будем разговаривать об отношении к отходам и обсуждать, как полюбить экологичный образ жизни. Возрастное ограничение 8+.

Лекция состоится в экодоме «Гудвин» 16 февраля (четверг) в 12:00.

«Принять участие в любом из мероприятий экодомов можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться, количество мест ограничено. Записаться и задать дополнительные вопросы можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/ecoteo72», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

А еще теперь каждый вторник в тюменских экодомах работает зона сортировки пластиковых крышечек по цветам. Потом они используются на мастер-классах по изготовлению планшетов и брелоков. Это очень интересный и увлекательный медитативный процесс, присоединиться может любой желающий.

Фото: ТЭО
#Тюмень#ООО "ТЭО"#Общество
Подпишитесь
Таксист напал на тюменцев
Вчера, 07:13
Тюменцам пояснили, как обойти закон о запрете курения возле домов
Вчера, 07:38
У нас все дома: тюменцы откроют строительный сезон на выставке «ЗАГОРОД ЭКСПО»
8 февраля 04:30
Что происходит в тюменских подъездах?
Вчера, 08:07
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Владимир Шарпатов поздравляет тюменцев со 100-летием гражданской авиации
Вчера, 09:35