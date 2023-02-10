В тюменских экодомах объявлена неделя любви!

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Поэтому с 14 по 18 февраля ТЭО и СИБУР в экодомах «Гудвин» и «Центральный» запланировали для тюменцев и гостей города увлекательные мероприятия, посвящённые этому трепетному чувству.
Выбирайте понравившееся и регистрируйтесь:
В День всех влюбленных будем создавать оригинальный подарок – планшет для документов с изображением сердца! А помогут нам в этом пластиковые крышечки и термопресс. Процесс не сложный и увлекательный. Возрастное ограничение 12+.
Мастер-класс состоится:
– в экодоме «Гудвин» (14 февраля (вторник) в 16:00 и 17 февраля (пятница) в 11:00);
– в экодоме «Центральный» (14 февраля (вторник) в 12:00 и 16 февраля (четверг) в 17:00).
Мастер-класс по изготовлению кардхолдеров с изображением картины Густава Климта «Поцелуй»
Густав Климт – художник, которым мы вдохновились! Будем изготавливать яркие кардхолдеры из плёнки и пакетов по мотивам самой популярной картины художника «Поцелуй». Возрастное ограничение 12+.
Мастер-класс состоится в экодоме «Гудвин» 15 февраля (среда) в 14:00 и 18 февраля (суббота) в 15:00.
Будем разговаривать об отношении к отходам и обсуждать, как полюбить экологичный образ жизни. Возрастное ограничение 8+.
Лекция состоится в экодоме «Гудвин» 16 февраля (четверг) в 12:00.
«Принять участие в любом из мероприятий экодомов можно бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться, количество мест ограничено. Записаться и задать дополнительные вопросы можно в нашей группе в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/ecoteo72», – отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
А еще теперь каждый вторник в тюменских экодомах работает зона сортировки пластиковых крышечек по цветам. Потом они используются на мастер-классах по изготовлению планшетов и брелоков. Это очень интересный и увлекательный медитативный процесс, присоединиться может любой желающий.