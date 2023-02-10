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В Тюмени растет спрос на российскую косметику и натуральные средства из Крыма

10 февраля 2023, 04:00
Фото: Косметическая компания "Крымская Роза"
В Тюмени на смену импортным косметическим брендам приходят российские марки, в частности, производители косметики на основе выращенного на российской земле натурального сырья.

Все больше таких магазинов размещается на месте закрывшихся в торговых центрах города. Например, в эти выходные в ТРЦ «Сити Молл» открывается магазин легендарного российского бренда с 90-летней историей - компании «Крымская Роза».

Как отмечают на предприятии, косметика бренда, созданная на основе крымских цветов и трав, натуральных экстрактов и эфирных масел, пользуется большой популярностью у жителей Сибири. В Тюмени это уже второй магазин «Крымской Розы». Первый открылся минувшим летом в торговом центре «Гудвин».

Фото: Косметическая компания "Крымская Роза"

Всего же в 2022 году компания открыла 8 фирменных магазинов в разных регионах страны, в том числе в Москве, Краснодаре, Казани, Калининграде. Такое активное расширение сети происходит благодаря возможности открывать магазины бренда по франшизе. Сегодня эксперты называют компанию одной из наиболее успешных косметических франшиз в стране. В минувшем году, с уходом с рынка многих европейских брендов, «Крымская Роза» заявила о готовности нарастить объемы производства с учетом запроса потребителя, что также повлияло на спрос и заинтересованность бизнеса в открытии магазинов крымского бренда.

Представители компании уверены, открытие фирменных магазинов в разных регионах России подтверждает популярность сохранивших традиции отечественных производителей.

Фото: Косметическая компания "Крымская Роза"

11 и 12 февраля «Крымская Роза» празднует открытие в торговом центре «Сити Молл» и готова знакомить жителей Тюмени со своей косметикой. Посетители смогут попробовать текстуры и ощутить авторские ароматы продуктов для лица, тела и волос, созданные на основе главного ингредиента компании — крымской эфиромасличной розы, а в мини-лаборатории вместе с экспертом бренда приготовить для себя крем с ароматом этого цветка, который выберут для себя сами.

СПРАВКА: «Крымская Роза» — компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур.

В 2020 году компании исполнилось 90 лет. К этой дате «Крымская Роза» провела ребрендинг и выпустила экспертную коллекцию средств для лица, тела и волос Rosa Ab Origine («Роза от основания»), в основе которой — гидролат крымской эфиромасличной розы — настоящий эликсир молодости и красоты, обладающий массой полезных свойств и качеств для кожи.

Продукция «Крымской Розы» помимо фирменного интернет-магазина представлена на крупнейших маркетплейсах WildBerries и Ozon, а также на сайтах крупных российских торговых сетей косметики и парфюмерии — «Л’Этуа́ль» и «Золотое Яблоко». 

#Анна Доронина
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