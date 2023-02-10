В Тюмени растет спрос на российскую косметику и натуральные средства из Крыма

Всего же в 2022 году компания открыла 8 фирменных магазинов в разных регионах страны, в том числе в Москве, Краснодаре, Казани, Калининграде. Такое активное расширение сети происходит благодаря возможности открывать магазины бренда по франшизе. Сегодня эксперты называют компанию одной из наиболее успешных косметических франшиз в стране. В минувшем году, с уходом с рынка многих европейских брендов, «Крымская Роза» заявила о готовности нарастить объемы производства с учетом запроса потребителя, что также повлияло на спрос и заинтересованность бизнеса в открытии магазинов крымского бренда.