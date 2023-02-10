В Тюмени пройдут похороны уроженки Югры, погибшей во время землетрясения в Турции

Девушка пять лет назад вышла замуж за турка и переехала жить в город Адыяман. 6 февраля он оказался в эпицентре природной стихии. Дом, в котором жила Ирина, оказался полностью разрушен. Тело девушки нашли под завалами спустя три дня. Муж и ее 4-летняя дочь выжили, пишет Муксун.fm.