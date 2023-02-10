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В Тюмени пройдут похороны уроженки Югры, погибшей во время землетрясения в Турции

10 февраля 2023, 05:06
Фото: РИА Новости

В Тюмени похоронят погибшую во время землетрясения в Турции уроженку Югры

Тело уроженки Нижневартовска Ирины, погибшей во время землетрясения в Турции, доставят в Тюмень. Здесь пройдут ее похороны.
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Тюмень

Девушка пять лет назад вышла замуж за турка и переехала жить в город Адыяман. 6 февраля он оказался в эпицентре природной стихии. Дом, в котором жила Ирина, оказался полностью разрушен. Тело девушки нашли под завалами спустя три дня. Муж и ее 4-летняя дочь выжили, пишет Муксун.fm.

По словам сестры погибшей, похороны Ирины состоятся в Тюмени.

«Нам должны отправить сестру авиарейсом в город Тюмень, где мы ее будем хоронить. Пока не понимаем, каким образом и кто доставит сестру в Тюмень и нужна ли за это какая-то плата. Надо связываться с посольством России в Анкаре», — рассказала URA.RU сестра девушки.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш Турции рано утром 6 февраля 2023 года. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 тысяч 674 человек, пострадали 72 тысяч 879 человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Происшествия#Похороны#Тюменская область#Землетрясение
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