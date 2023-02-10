В Тюмени пройдут похороны уроженки Югры, погибшей во время землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Девушка пять лет назад вышла замуж за турка и переехала жить в город Адыяман. 6 февраля он оказался в эпицентре природной стихии. Дом, в котором жила Ирина, оказался полностью разрушен. Тело девушки нашли под завалами спустя три дня. Муж и ее 4-летняя дочь выжили, пишет Муксун.fm.
По словам сестры погибшей, похороны Ирины состоятся в Тюмени.
«Нам должны отправить сестру авиарейсом в город Тюмень, где мы ее будем хоронить. Пока не понимаем, каким образом и кто доставит сестру в Тюмень и нужна ли за это какая-то плата. Надо связываться с посольством России в Анкаре», — рассказала URA.RU сестра девушки.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш Турции рано утром 6 февраля 2023 года. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 тысяч 674 человек, пострадали 72 тысяч 879 человек.