В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель городской школы

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как рассказали «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, педагогу предъявлено обвинение по трем эпизодам. В СИЗО он будет находиться до 5 апреля 2023 года.
В обвинительном заключении указано, что мужчина, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области учителя географии Омутинской СОШ обвиняют в домогательствах к ученикам. В настоящее время он находится в психиатрической лечебнице на принудительном лечении из-за навязчивых суицидальных мыслей.