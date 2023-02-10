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В Тюмени по подозрению в педофилии арестован учитель городской школы

10 февраля 2023, 07:07
Фото: 1MI

В Тюмени по подозрению в педофилии арестовали учителя городской школы

В Тюмени учителя одной из городских школ отправили под стражу. Мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч. 3 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия»).
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Суд

Как рассказали «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, педагогу предъявлено обвинение по трем эпизодам. В СИЗО он будет находиться до 5 апреля 2023 года.

В обвинительном заключении указано, что мужчина, переписываясь со своими учениками в социальных сетях, отправлял им неоднозначные сообщения и приглашал к себе в гости.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области учителя географии Омутинской СОШ обвиняют в домогательствах к ученикам. В настоящее время он находится в психиатрической лечебнице на принудительном лечении из-за навязчивых суицидальных мыслей.

Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Суд#Наказание#Педофилия#Учителя#Тюменская область
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