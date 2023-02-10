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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Тюмени ищут подрядчика для массовой эвакуации машин с улиц города

10 февраля 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Тюмени объявлены торги по выбору подрядчика для эвакуации автомобилей с улиц города

В областной столице проводится аукцион для заключения контракта на эвакуацию легковых автомобилей (массой до 3,5 тонн). По данным портала правовой информации, торги пройдут 10 марта.

Начальная цена контракта не сообщается. Отмечается, что подрядчик должен иметь в собственности 14 автомобильных эвакуаторов.

«Тюменьгортранс» № 40 от 09.02.2023 сообщает о проведении аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», - сообщается на сайте правовой информации.

Не менее 12 машин должны быть оснащены «кран-манипуляторной установкой».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Монтажников эвакуировали 2 автомобиля. В ГИБДД отметили, что собственники иногда меняют телефоны и найти их становится сложно.

В Тюмени на улице Монтажников эвакуируют машины. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Экономика#Водители#ГИБДД#Торги
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