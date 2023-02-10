В Тюмени ищут подрядчика для массовой эвакуации машин с улиц города

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Начальная цена контракта не сообщается. Отмечается, что подрядчик должен иметь в собственности 14 автомобильных эвакуаторов.
«Тюменьгортранс» № 40 от 09.02.2023 сообщает о проведении аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», - сообщается на сайте правовой информации.
Не менее 12 машин должны быть оснащены «кран-манипуляторной установкой».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Монтажников эвакуировали 2 автомобиля. В ГИБДД отметили, что собственники иногда меняют телефоны и найти их становится сложно.