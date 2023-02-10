В Тобольске 200-летнее здание купцов покрылось трещинами. Фото

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«Скоро развалится. Трещины все больше. Пешеходный маршрут на улице Мира. «Дом купцов Володимеровых 1820 годы». Здание даже не законсервировано, внутрь может попасть любой желающей», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
В комментариях к записи горожане отмечают, что строением уже давно никто не занимается. Дом представляет историческую ценность.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жители дома на улице Индустриальной, 47, обсуждают капремонт. Их дом покрылся крупными трещинами