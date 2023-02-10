В Тобольске 200-летнее здание купцов покрылось трещинами. Фото

Здание тобольских купцов покрылось трещинами. Ему уже 200 лет. Фото

Жители Тобольска обсуждают трещины в здании на улице Мира. Горожане полагают, что скоро кирпичи могут свалиться на голову гуляющих в парке. По данным паблика «Типичный Тобольск» зданию 200 лет.