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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Тобольске 200-летнее здание купцов покрылось трещинами. Фото

10 февраля 2023, 12:18
Фото: скрин паблика "Типичный Тобольск"

Здание тобольских купцов покрылось трещинами. Ему уже 200 лет. Фото

Жители Тобольска обсуждают трещины в здании на улице Мира. Горожане полагают, что скоро кирпичи могут свалиться на голову гуляющих в парке. По данным паблика «Типичный Тобольск» зданию 200 лет.
«Скоро развалится. Трещины все больше. Пешеходный маршрут на улице Мира. «Дом купцов Володимеровых 1820 годы». Здание даже не законсервировано, внутрь может попасть любой желающей», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

В комментариях к записи горожане отмечают, что строением уже давно никто не занимается. Дом представляет историческую ценность.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жители дома на улице Индустриальной, 47, обсуждают капремонт. Их дом покрылся крупными трещинами

В Тюмени разрушается жилой дом на улице Индустриальной
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дороги#Экономика#Работа#Жалобы#Аварийные дома#Строительство дома
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