В Ишиме «Тойота» сбила 82-летнюю бабушку

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«82-летняя жительница Ишима сбита автомобилем «Тойота» на ул. Артиллерийской. Водитель авто поясняет, что не заметила пенсионерку, двигаясь задним ходом на автомобиле. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщается в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пробки в городе вновь достигли 9 баллов. На Объездной дороге произошло 2 ДТП, пробка на улице Федюнинского растянулась на 4 километра.