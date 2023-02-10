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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Ишиме «Тойота» сбила 82-летнюю бабушку

10 февраля 2023, 13:28
Фото: ГИБДД

В Ишиме 82-летнюю бабушку сбила «Тойота»

В Ишиме 10 февраля автомобиль «Тойота» сбил 82-летнюю старушку, сообщает пресс-служба ГИБДД. Всё произошло на улице Артиллерийской около магазина. Бабушку увезли в больницу.
«82-летняя жительница Ишима сбита автомобилем «Тойота» на ул. Артиллерийской. Водитель авто поясняет, что не заметила пенсионерку, двигаясь задним ходом на автомобиле. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщается в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пробки в городе вновь достигли 9 баллов. На Объездной дороге произошло 2 ДТП, пробка на улице Федюнинского растянулась на 4 километра.

Крупная пробка в 4 километра образовалась на Объездной дороге в Тюмени из-за 2 ДТП
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Водители#Происшествия#ГИБДД#Погода#Дороги
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