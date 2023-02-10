В аэропорту Нового Уренгоя официально открыли модернизированный терминал

Владимир Путин в День 100-летия российской авиации запустил в работу новую воздушную гавань Ямала в Новом Уренгое. В тестовом режиме терминал был открыт с 25 декабря 2022 года.



Как отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, уникальная особенность модернизированного аэропорта в том, что проект реализован в рамках концессии, без участие бюджетных средств.