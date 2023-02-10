В аэропорту Нового Уренгоя официально открыли модернизированный терминал

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Владимир Путин в День 100-летия российской авиации запустил в работу новую воздушную гавань Ямала в Новом Уренгое. В тестовом режиме терминал был открыт с 25 декабря 2022 года.
Как отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, уникальная особенность модернизированного аэропорта в том, что проект реализован в рамках концессии, без участие бюджетных средств.
«Такое событие в нашей стране произошло впервые. Самый настоящий рывок вперед. Он стал возможен исключительно благодаря совместным усилиям, направленным на развитие инфраструктуры в Арктике. Прежде всего речь идет о поддержке со стороны профильного министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также институтов развития, через которые этот приоритетный проект получил льготную субсидию», — подчеркнул глава региона.
По словам Артюхова, особую роль сыграло участие ВЭБ.РФ, так как усилиями банка была обеспечена финансовая устойчивость на всех этапах реализации проекта.
«За срок менее двух лет нам удалось выполнить полномасштабную реконструкцию аэропорта, не останавливая ни на час работу. Это было непростой задачей при объеме перевозки более одного миллиона пассажиров в год, но наш коллектив справился», — отметил председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, уточнив, что воздушная гавань получила полноценную взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимает среднефюзеляжные самолеты всех классов, а также комфортный, уютный и красивый аэровокзал.
В свою очередь, председатель наблюдательного совета УК «Аэропорты Регионов» Ринат Халиков уверен, что современный терминал позволил повысить качество обслуживания пассажиров.
«У всех наших терминалов есть общие черты. Это всегда запоминающаяся индивидуальная архитектура, это яркие экспозиции, отдающие дань уважения региону, где мы работаем. Это относится и к аэропорту Нового Уренгоя, который назван именем академика Ивана Михайловича Губкина, предсказавшего невероятный потенциал Ямала», — сообщил Халиков.
Одновременно с модернизированным терминалом открывается музей, который расскажет пассажирам об истории Ямала и самом Губкине.
Как сообщает правительство ЯНАО, площадь пассажирского терминала составляет 19 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность — 840 человек в час. В здании оборудовано 12 стоек регистрации, 11 лифтов, телетрапы, эскалаторы, комната матери и ребенка, игровая зона для детей. В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума.