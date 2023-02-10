У российских инвесторов растет интерес к объектам недвижимости в Тюмени

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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«Можно увидеть всплеск интереса к инвестированию в объекты Сибири, в частности в Тюмени. Изменение цен в данных областях обусловлено тем, что сейчас о Сибири говорят как об одном из самых безопасных мест. Сибирь является фундаментом нашей страны, в которой сосредоточено большое количество запасов полезных ископаемых России: свинец, платина, никель, уголь и т. д. Использование ресурсов Сибири позволит, действительно, создать своего рода новый центр Мира, как сейчас об этом и говорят. Безусловно, Сибирь переживает сейчас всплеск популярности», — отмечают эксперты.
По словам сертифицированного финансового консультанта, инвестора Татьяны Волковой, за короткий период времени объекты инвестиций выросли в стоимости на 100%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении мер поддержки по аренде земельных участков для инвесторов, занимающихся реализацией крупных проектов. В течение 2023 году они могут получить земельные участки всего за 1 рубль.