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У российских инвесторов растет интерес к объектам недвижимости в Тюмени

10 февраля 2023, 04:35
Фото: 1MI

У российских инвесторов растет интерес к недвижимости в Тюмени

Российские инвесторы все чаще вкладывают денежные средства в объекты недвижимости Тюменской области. По мнению аналитиков, это связано с тем, что Сибирь является одним из самых безопасных мест. Не последнюю роль играют и запасы полезных ископаемых.
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Тюмень
«Можно увидеть всплеск интереса к инвестированию в объекты Сибири, в частности в Тюмени. Изменение цен в данных областях обусловлено тем, что сейчас о Сибири говорят как об одном из самых безопасных мест. Сибирь является фундаментом нашей страны, в которой сосредоточено большое количество запасов полезных ископаемых России: свинец, платина, никель, уголь и т. д. Использование ресурсов Сибири позволит, действительно, создать своего рода новый центр Мира, как сейчас об этом и говорят. Безусловно, Сибирь переживает сейчас всплеск популярности», — отмечают эксперты.

По словам сертифицированного финансового консультанта, инвестора Татьяны Волковой, за короткий период времени объекты инвестиций выросли в стоимости на 100%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении мер поддержки по аренде земельных участков для инвесторов, занимающихся реализацией крупных проектов. В течение 2023 году они могут получить земельные участки всего за 1 рубль.

Губернатор Моор распорядился продолжить выдачу земель бизнесменам за 1 рубль
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#Инвестиции#Безопасность#Деньги#Развитие#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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