У российских инвесторов растет интерес к объектам недвижимости в Тюмени

У российских инвесторов растет интерес к недвижимости в Тюмени

Российские инвесторы все чаще вкладывают денежные средства в объекты недвижимости Тюменской области. По мнению аналитиков, это связано с тем, что Сибирь является одним из самых безопасных мест. Не последнюю роль играют и запасы полезных ископаемых.

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