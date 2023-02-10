Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз

На данный момент, при поступлении в вузы, помимо баллов за ЕГЭ принимают во внимание индивидуальные достижения. К ним относят призовые места в олимпиадах, волонтерство, сдачу норм ГТО. Теперь в перечень индивидуальных достижений будет включена срочная служба.