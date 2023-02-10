Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:27
Законопроект «Об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи» накануне приняли в первом чтении депутаты Государственной Думы.
«Настоящим законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе „Об образовании в Российской Федерации“ среди индивидуальных достижений, результаты которых подлежат учету при приеме на поступление в организации высшего и среднего профессионального образования, прохождение военной службы по призыву. Мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности», — указано в пояснительной записке к документу.
На данный момент, при поступлении в вузы, помимо баллов за ЕГЭ принимают во внимание индивидуальные достижения. К ним относят призовые места в олимпиадах, волонтерство, сдачу норм ГТО. Теперь в перечень индивидуальных достижений будет включена срочная служба.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в осеннюю призывную кампанию на службу в армию было призвано 1600 человек.