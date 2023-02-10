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Тюменцы отправили воинам в зоне СВО самую незаменимую вещь в быту

10 февраля 2023, 01:51
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области отправили продукты и новые печи бойцам в зоне СВО

Жители Армизонского района отправили посылки мобилизованным. Сюда вошли не только медикаменты, продовольственные продукты, одежда, но и новое оборудование, сообщают в инфоцентре областного правительства.
Сюжет
Тюмень

Новые печи поступили воинам в рамках акции «Тепло родного дома». В честь этой акции, запущенной нашим губернатором и региональным отделением «Единой России», на Армизонском предприятии для мобилизованных было создано три печи, а печь, как известно, самая незаменимая вещь в быту.

Ранее «Наш город» сообщал, что недавно мобилизованные получили гуманитарную помощь, а также инструменты для обустройства позиций.

Мобилизованные снова рассказали, какие посылки получили от тюменцев
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#Елена Чебоксарова#Мобилизация#Частичная мобилизация#Солдаты#Посылка#Тюменцы#Спецоперация#Тюмень#Гуманитарная помощь
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