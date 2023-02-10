Тюменцы отправили воинам в зоне СВО самую незаменимую вещь в быту

Новые печи поступили воинам в рамках акции «Тепло родного дома». В честь этой акции, запущенной нашим губернатором и региональным отделением «Единой России», на Армизонском предприятии для мобилизованных было создано три печи, а печь, как известно, самая незаменимая вещь в быту.