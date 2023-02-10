Тюменские взрывники срочно нужны местной компании. Зарплата 240 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Стоит отметить, что организации нужны 18 взрывников.
«Заряжание сейсморазведочных скважин в составе буровой бригады и их взрывание. Ведение сменной документации по учёту движения взрывчатых материалов», - отмечается в требованиях к кандидату на вакансию взрывника 4 разряда.
Люди будут работать в Уватском районе. Жилье им предоставят.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на зарплату выше 100 тысяч рублей могут рассчитывать монтажники, начальники службы в промышленности, управляющие отделением банка.