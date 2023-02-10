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Updated Сегодня, 11:51

Тюменские взрывники срочно нужны местной компании. Зарплата 240 тысяч рублей в месяц

10 февраля 2023, 11:51
Фото: 1MI

В Тюмени нужны 18 взрывников на зарплату в 240 тысяч рублей

Тюменским взрывникам 4 разряда предлагают зарплату до 240 000 рублей в месяц. По данным портала «Работа России», данную вакансию разместил подрядчик «ГЕОТЕК Сейсморазведка», компания работает с «Лукойлом», «Газпромом».

Стоит отметить, что организации нужны 18 взрывников.

«Заряжание сейсморазведочных скважин в составе буровой бригады и их взрывание. Ведение сменной документации по учёту движения взрывчатых материалов», - отмечается в требованиях к кандидату на вакансию взрывника 4 разряда.

Люди будут работать в Уватском районе. Жилье им предоставят.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области на зарплату выше 100 тысяч рублей могут рассчитывать монтажники, начальники службы в промышленности, управляющие отделением банка.

В Тюменской области назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Погода#Дороги
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