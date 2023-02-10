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Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги

10 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI

Тюменская область расторгла контракт на ремонт участка объездной дороги

Тюменские власти ждет суд из-за расторжение в одностороннем порядке контракта по ремонту участка объездной дороги. С иском к областному Управлению автомобильных дорог в арбитражный суд обратилось ООО «Промышленные Технологии-Сибирь».

Как сообщили в объединенной пресс-службе суда Тюменской области, в заявлении указано, что в сентябре 2022 госструктура и ООО по результатам конкурса заключили государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте.

Однако позже в адрес подрядчика было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Данное решение ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» требует признать незаконным.

Ранее «Наш Город» писал, что контракт по реконструкции участка объездной был заключен с ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» 28 сентября 2022 года. Стоимость контракта составила 204 миллиона рублей.

Подрядная организация должна была выполнить гидротехнические работы, произвести устройство наружных сетей канализации, трубопроводов и пусконаладочные работы, построить надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, оборудовав его подъемно-транспортное оборудованием.

 

В Тюмени в районе объездной дороги построят надземный переход
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Контракты#Госзакупки#Тюмень#Суд#Жалоба#Тюменская область
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