Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщили в объединенной пресс-службе суда Тюменской области, в заявлении указано, что в сентябре 2022 госструктура и ООО по результатам конкурса заключили государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте.
Однако позже в адрес подрядчика было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Данное решение ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» требует признать незаконным.
Ранее «Наш Город» писал, что контракт по реконструкции участка объездной был заключен с ООО «Промышленные Технологии-Сибирь» 28 сентября 2022 года. Стоимость контракта составила 204 миллиона рублей.
Подрядная организация должна была выполнить гидротехнические работы, произвести устройство наружных сетей канализации, трубопроводов и пусконаладочные работы, построить надземный пешеходный переход на улице Авторемонтной, оборудовав его подъемно-транспортное оборудованием.