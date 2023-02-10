Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги

Как сообщили в объединенной пресс-службе суда Тюменской области, в заявлении указано, что в сентябре 2022 госструктура и ООО по результатам конкурса заключили государственный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте.