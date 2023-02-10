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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Тюменские власти освобождают территории частного сектора от снега

10 февраля 2023, 15:42
Фото: 1MI

В Тюмени за сегодня было вывезено 340 тысяч кубометров снега

С территорий частного сектора 10 февраля 2023 года в Калининском округе вывезли 340 тысяч кубометров снега, сообщают в горадминистрации.
Сюжет
Снег

На сегодняшний день в КАО насчитывается более четырехсот улиц частного сектора, которые нужно очистить к весне.

Уборка дорог запланирована в два этапа: первый — до 15 февраля, второй — до 15 апреля (начнется 1 марта). В этих целях задействуют 114 единиц спецтехники и привлекут 123 рабочих.

В администрации отметили, что при очистке территорий подрядчики сталкиваются с тем, что жители частных домов выносят снег на проезжую часть, а это может стать причиной ДТП или подтопления соседних участков.

Ранее «Наш город» писал, что этой зимой тюменцы часто жаловались на качество уборки улиц от выпавших осадков.

«Мы сами чистим снег, не ждём»: тюмецы снова жалуются на качество уборки территорий
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#Елена Чебоксарова#Снег#Уборка#Уборка снега#Уборка улиц#Осадки#Тюменцы#Администрация г.Тюмени
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