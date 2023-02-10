Тюменские власти освобождают территории частного сектора от снега

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
На сегодняшний день в КАО насчитывается более четырехсот улиц частного сектора, которые нужно очистить к весне.
Уборка дорог запланирована в два этапа: первый — до 15 февраля, второй — до 15 апреля (начнется 1 марта). В этих целях задействуют 114 единиц спецтехники и привлекут 123 рабочих.
В администрации отметили, что при очистке территорий подрядчики сталкиваются с тем, что жители частных домов выносят снег на проезжую часть, а это может стать причиной ДТП или подтопления соседних участков.
Ранее «Наш город» писал, что этой зимой тюменцы часто жаловались на качество уборки улиц от выпавших осадков.