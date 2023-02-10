Тюменские дети смогут освоить криптоискусство

Курс состоит из серии мастер-классов, размещенных на сайте проекта «Поколение М». Он разработан для дошкольников и учащихся младших классов. В ходе обучения эксперты МТС и креаторы «Смешариков» расскажут детям, как связаны искусство и цифровые технологии. Ребята научатся создавать NFT-арт и узнают, почему он «живет» на блокчейне.