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Posted 10 февраля 2023, 08:49

Published 10 февраля 2023, 08:49

Modified 10 февраля 2023, 08:51

Updated 10 февраля 2023, 08:51

Тюменские дети смогут освоить криптоискусство

10 февраля 2023, 08:49
Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Онлайн-курс познакомит детей с технологией NFT, и они смогут сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.

Курс состоит из серии мастер-классов, размещенных на сайте проекта «Поколение М». Он разработан для дошкольников и учащихся младших классов. В ходе обучения эксперты МТС и креаторы «Смешариков» расскажут детям, как связаны искусство и цифровые технологии. Ребята научатся создавать NFT-арт и узнают, почему он «живет» на блокчейне.

В конце каждого видеоурока учеников ждет домашнее задание. Дети вместе с экспертами попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим удобным инструментом.

«Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Примечательно, что они актуальны не только ребятам, которые хотят „кодить“, но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

После завершения мастер-классов самые активные ребята 6-10 лет станут участниками конкурса «Рисуй со Смешариками». Им нужно будет загрузить работы, созданные на домашнем задании, на сайт проекта по 31 мая 2023 года.

Жюри выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат смарт-часы и фирменные подарки от любимых героев.

#Тюмень
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