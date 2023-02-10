Тюменец погиб при проведении СВО, ему было 39 лет

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области похоронили 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего на СВО. Молодой человек всю свою жизнь прожил в селе Аромашево. Закончил местную школу и в 2013 году был призван на срочную службу.