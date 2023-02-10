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Тюменец погиб при проведении СВО, ему было 39 лет

10 февраля 2023, 10:25
Фото: скрин «Подслушано Винзили | Тюмень»

На СВО погиб 39-летний тюменец, он прослужил около месяца

При проведении СВО погиб тюменец Максим Нестеров, об этом сообщает паблик ВК «Подслушано Винзили | Тюмень». У него остались трое детей. Родственникам погибшего принесли соболезнования.
«Погиб в зоне СВО боец Нестеров Максим Николаевич, 25.01.2023. Из поселка Богандинский. Светлая память», - сообщается в паблике «Подслушано Винзили | Тюмень».

Ему было 39 лет, он уехал на СВО в середине декабря 2022 года.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области похоронили 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего на СВО. Молодой человек всю свою жизнь прожил в селе Аромашево. Закончил местную школу и в 2013 году был призван на срочную службу.

28-летний тюменец погиб на СВО
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Военные#Некролог#Погода#Работа#Дороги#Александр Мязин
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