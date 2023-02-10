Тюменец погиб при проведении СВО, ему было 39 лет

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Погиб в зоне СВО боец Нестеров Максим Николаевич, 25.01.2023. Из поселка Богандинский. Светлая память», - сообщается в паблике «Подслушано Винзили | Тюмень».
Ему было 39 лет, он уехал на СВО в середине декабря 2022 года.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюменской области похоронили 28-летнего Дениса Марчихина, погибшего на СВО. Молодой человек всю свою жизнь прожил в селе Аромашево. Закончил местную школу и в 2013 году был призван на срочную службу.