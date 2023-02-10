С 2026 года Свердловская область станет основным поставщиком вторресурсов на Урале

Posted Вчера, 11:20
Published Вчера, 11:20
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Мусоросортировочный завод мощностью 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов будет способен отсортировывать до 20 видов подлежащих вторичному использованию фракций.
В Тюменской области с 2020 года весь объем производимого в регионе ТКО проходит промышленную сортировку на трёх построенных объектах: в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Их суммарная годовая мощность равна 415 тысяч тонн мусора.
«В Тюменской области твердые коммунальные отходы спецтехника привозит на один из трёх мусоросортировочных заводов, где из общей массы ТКО отбирают полезные компоненты, пригодные для последующей переработки. В течение 2022 года с заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме на перерабатывающие предприятия было отправлено 1419 фур вторсырья», – рассказали в управлении по связям с общественностью регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ТЭО».
Самыми востребованными у переработчиков видами вторсырья из коммунальных отходов тюменцев являются стекло, светлый ПЭТ и картон, а также плёночные материалы, например, микс плёнки. При расчетной мощности мусоросортировочного завода для Екатеринбургской агломерации (в территориальной схеме обращения с ТКО он называется «Екатеринбург-Юг»), по проекту планируется:
- вовлекать во вторичный оборот более 60 тысяч тонн отходов в качестве
полезных фракций после сортировки коммунальных и крупногабаритных
отходов,
- производить до 210 тысяч тонн топлива из отходов RDF,
- вырабатывать до 400 кВт тепловой энергии,
- производить технический грунт в объемах до 225 тысяч тонн в год,
- из утилизированных полимеров и автопокрышек будет производиться до 2
тысяч литров дизтоплива и до 500 тонн топливных пеллет.
Пригодные к вторичному использованию фракции отходов будут поступать переработчикам для выпуска новой продукции. Сопоставляя созданную в Тюменской области инфраструктуру сортировки ТКО со свердловской, можно предположить, что не менее 2 390 фур вторсырья отправятся на переработку уже в первый год работы экокластера.
Учитывая мощности Широкоречинского мусоросортировочного завода, а также открываемых в 2023 году заводов в Красноуральске и Нижнем Тагиле, регион займёт
лидирующие позиции. По мнению экспертов, мусоросортировочные мощности только первый существенный шаг в создании экономики замкнутого цикла. Если обычно спрос определяет предложение, то, в случае со вторичными ресурсами, возможен обратный эффект. Предложение качественного вторсырья в значительных объемах поможет расширению производств по переработке, создаст сырьевую базу для новых производств. Кстати, на базе экокластера, который построят под Екатеринбургом к 2026 году, постепенно планируется создавать предприятия по дальнейшей переработке отдельных видов вторресурсов. Это сократит транспортные расходы на транспортировку сырья.