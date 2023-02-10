С 2026 года Свердловская область станет основным поставщиком вторресурсов на Урале



Самыми востребованными у переработчиков видами вторсырья из коммунальных отходов тюменцев являются стекло, светлый ПЭТ и картон, а также плёночные материалы, например, микс плёнки. При расчетной мощности мусоросортировочного завода для Екатеринбургской агломерации (в территориальной схеме обращения с ТКО он называется «Екатеринбург-Юг»), по проекту планируется:

- вовлекать во вторичный оборот более 60 тысяч тонн отходов в качестве

полезных фракций после сортировки коммунальных и крупногабаритных

отходов,

- производить до 210 тысяч тонн топлива из отходов RDF,

- вырабатывать до 400 кВт тепловой энергии,

- производить технический грунт в объемах до 225 тысяч тонн в год,

- из утилизированных полимеров и автопокрышек будет производиться до 2

тысяч литров дизтоплива и до 500 тонн топливных пеллет.